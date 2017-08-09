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В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

Кузбассовцы сообщили о землетрясении

Сегодня 10:47
906
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Warnet.ws

Читатели ВашГород.ру сообщили, что утром, 9 августа, в районе 8 часов, почувствовали землетрясение.

В группе «Подслушано Новокузнецк» во «ВКонтакте» несколько человек написали, что утром почувствовали толчки.

Заметили землетрясение и в Прокопьевске.

«Мне показалось, или в 7:30 утра было землетрясение?» — написала прокопчанка в соцсети.

Возможно, кузбассовцы почувствовали толчки, дошедшие до нас из Китая.

Известно, что накануне в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр располагался на китайско-казахстанской границе, сообщает lenta.ru. На данный момент известно о 13 погибших. Пострадали около 200 человек.

ВашГород.ру связался с несколькими областными ведомствами: Агентством по защите населения и территории Кузбасса, Управлением МЧС по Кемеровской области. Однако там ответили, что информация о толчках в Кузбассе к ним не поступала. В Управлении по защите населения и территории также отметили, что им о землетрясении не сообщали.

Комментарии 1
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Андрей
2 1
Пьяные еще проснулись что ли,штормило еще
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