Читатели ВашГород.ру сообщили, что утром, 9 августа, в районе 8 часов, почувствовали землетрясение.

В группе «Подслушано Новокузнецк» во «ВКонтакте» несколько человек написали, что утром почувствовали толчки.

Заметили землетрясение и в Прокопьевске.

«Мне показалось, или в 7:30 утра было землетрясение?» — написала прокопчанка в соцсети.

Возможно, кузбассовцы почувствовали толчки, дошедшие до нас из Китая.

Известно, что накануне в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр располагался на китайско-казахстанской границе, сообщает lenta.ru. На данный момент известно о 13 погибших. Пострадали около 200 человек.

ВашГород.ру связался с несколькими областными ведомствами: Агентством по защите населения и территории Кузбасса, Управлением МЧС по Кемеровской области. Однако там ответили, что информация о толчках в Кузбассе к ним не поступала. В Управлении по защите населения и территории также отметили, что им о землетрясении не сообщали.