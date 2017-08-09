Читатели ВашГород.ру сообщили, что утром, 9 августа, в районе 8 часов, почувствовали землетрясение.
В группе «Подслушано Новокузнецк» во «ВКонтакте» несколько человек написали, что утром почувствовали толчки.
Заметили землетрясение и в Прокопьевске.
«Мне показалось, или в 7:30 утра было землетрясение?» — написала прокопчанка в соцсети.
Возможно, кузбассовцы почувствовали толчки, дошедшие до нас из Китая.
Известно, что накануне в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7. Эпицентр располагался на китайско-казахстанской границе, сообщает lenta.ru. На данный момент известно о 13 погибших. Пострадали около 200 человек.
ВашГород.ру связался с несколькими областными ведомствами: Агентством по защите населения и территории Кузбасса, Управлением МЧС по Кемеровской области. Однако там ответили, что информация о толчках в Кузбассе к ним не поступала. В Управлении по защите населения и территории также отметили, что им о землетрясении не сообщали.
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