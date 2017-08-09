Столица Кузбасса присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино».
В этом году зрителям бесплатно покажут картины «Кухня. Последняя битва», «Время первых», «28 панфиловцев». Для детей будут организованы показы мультфильма «Снежная королева-3: Огонь и лёд».
Акция состоится 27 августа.
Кемеровчан приглашают на кинопоказы в летний кинотеатр под открытым небом на проспекте Советском, 4. Мероприятие начинается в 20:00, сообщает пресс-служба «Кузбасскино».
Зрителей ожидает праздничная программа, розыгрыши призов от организаторов и партнёров акции.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8(3842) 36−30−31.
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