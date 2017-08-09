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В Кемерове построят несколько спортивных площадок

Сегодня 11:09
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Gnomonation.ru

Илья Сердюк накануне сообщил на своей официальной страничке в соцсети, что в городе скоро вырастет количество спортивных площадок.

Оборудованную территорию для спорта покроют безопасным резиновым полотном. Для велосипедистов предусмотрена специальная парковка. На спортивных площадках установят уличные тренажёры и турники.

Проект реализуется администрацией города «Сибирская генерирующая компания» и благотворительного фонда «Город 42».

Новые объекты для занятия спортом планируют открыть в Парке Жукова, на Притомской набережной, Пионерском бульваре, Бульваре Строителей, в Кузбасском парке, Парке Дружбы народов, сквере на улице Леонова, сквере у школы № 99 на проспекте Молодежном.

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