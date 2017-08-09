Жизнь новокузнецкого ХК «Металлург» не ограничивается только лишь игроками и тренерским штабом. Во Дворце спорта кузнецких металлургов трудятся десятки специалистов, которые выполняют действия, которые подчас остаются незамеченными обычными болельщиками.

Однако именно от слаженной работы различных служб зависит качество проведения домашних матчей новокузнецкого «Металлурга». Освещение, табло, организация безопасности, звуковое сопровождение, заливка льда, чистота помещений — за всё это отвечают конкретные подразделения.

К новому сезону клуб занимается разработкой и модернизацией систем безопасности. Также вместо старого табло ведётся установка видеокуба. Новая информационная система состоит из 4 видеоэкранов. На экранах можно воспроизводить как счёт, так и видео, различные изображения и графику, рассказывал главный инженер ХК «Металлург» Владимир Леонтьев.



Одним из главных специалистов во время проведения матчей является диктор. Уже на протяжении 18 лет новокузнецкие болельщики, пришедшие на матч «Металлурга», слышат голос Аллы Кицыной — её по праву можно назвать голосом новокузнецкого хоккея.

«В начале работы сложнее всего было контролировать эмоции радости или досады, ведь диктор должен оставаться беспристрастным. Но с годами практики выработалось самообладание и хладнокровие во время игры», — рассказала Алла Кицына.

Также мы не удержались и спросили Аллу Геннадьевну о курьёзных и необычных моментах, которые происходили во время работы.

«Мне поменяли микрофон перед игрой „Металлурга“ против „Салавата Юлаева“. Новый микрофон был с угасающими колебаниями, т. е. делаешь объявление, нажимаешь кнопку „выключение“, и ещё какое-то время микрофон работает. Об этом меня не предупредили.



В той игре шайбы забивали игроки под фамилиями Соколов, Волков и т. д. И вот, после очередного объявления о заброшенной шайбе я выключила микрофон и сказала в шутку судьям, которые сидели рядом: „Одни звери сегодня забивают“. В итоге мою фразу услышали все болельщики, пришедшие на матч», — вспоминает Алла Кицына.

Среди сотрудников есть и немало тех, кто работает непосредственно с командой, ездит на выезды и сборы с игроками, отвечает за быт и здоровье игроков — врачи, массажисты, администраторы команды.

Ранее ВашГород.ру публиковал рассказ ветерана «Металлурга» Олега Короленко об истории Дворца спорта.