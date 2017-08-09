На кузбасской трассе «Тяжинский — Тисуль» женщина на иномарке выехала на полосу встречного движения и протаранила другой легковой автомобиль. ДТП произошло в ночь на 8 августа.
«По предварительным данным, водитель Хёндэ IX35 выехала на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта и совершила столкновение со встречным автомобилем Деу нексия», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.
В результате ДТП травмы получили 6 человек. Все они были доставлены в больницу. Позже в реанимации скончался 12-летний ребёнок и 18-летний водитель Деу Нексии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.