На кузбасской трассе «Тяжинский — Тисуль» женщина на иномарке выехала на полосу встречного движения и протаранила другой легковой автомобиль. ДТП произошло в ночь на 8 августа.

«По предварительным данным, водитель Хёндэ IX35 выехала на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта и совершила столкновение со встречным автомобилем Деу нексия», — сообщили в ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП травмы получили 6 человек. Все они были доставлены в больницу. Позже в реанимации скончался 12-летний ребёнок и 18-летний водитель Деу Нексии.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».