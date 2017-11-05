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Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКУ

Сегодня 11:41
454
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mbabin.ru

Часть долгов за «коммуналку» передали коллекторам.

Они планируют взыскать с россиян около 20 миллиардов задолженности. Профессиональные взыскатели получили от управляющих компаний 3 процента от общего объёма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут «Известия».

По словам члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергея Шпетера, управляющие компании, как правило, передают профвзыскателям просрочку по платежам ЖКХ сроком два-три года. По его прогнозам, через три года в работе коллекторов будет находиться 5−6 процентов от задолженности россиян за «коммуналку».

Комментарии 4
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Дмирий
4 0
Бандиты могут только с бандитами работать. За не исполнение своих обязанностей с коммунальщиками надо работать ещё жёстче.
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stek
0 0
Да чего с них взыскивать - сразу расстреливать.....
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Акрихин
1 0
А как же сроик исковой давности 3 года?
По беспределу ...будут работать?
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5.11.17
3 0
у меня долг по воде и канализации уже 8 тысяч. меня бесит система, что я плять как крайний должен счетчики носить на поверку раз в 4 года! у счетчика 5-ти разрядное табло, в то время как за 4 года набегает максимум 500 литров! какого хрена я должен его поверять, если и так понятно, что он рабочий! к тому же поверка нужна не мне, а тем, кто получает с меня денежки, то есть это водоканал обязан следить за приборами.
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