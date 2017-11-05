Часть долгов за «коммуналку» передали коллекторам.
Они планируют взыскать с россиян около 20 миллиардов задолженности. Профессиональные взыскатели получили от управляющих компаний 3 процента от общего объёма долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишут «Известия».
По словам члена совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Сергея Шпетера, управляющие компании, как правило, передают профвзыскателям просрочку по платежам ЖКХ сроком два-три года. По его прогнозам, через три года в работе коллекторов будет находиться 5−6 процентов от задолженности россиян за «коммуналку».
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
По беспределу ...будут работать?