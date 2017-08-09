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Недвижимость и строительство

У кемеровчанина снесли гараж

Сегодня 11:55
117
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Spb.kp.ru

В Кемерове по решению суда снесли гараж незаконно построенный капитальный гараж.

Отмечается, что гараж был построен более 20 лет назад. Объект располагался напротив многоквартирного дома. Однако лишь в 2016 году недвижимость кемеровчанина стала «мешаться» властям.

Изначально суд обязал кемеровчанина освободить территорию добровольно, но хозяин не стал ничего делать. В итоге судебные приставы при помощи спецтехники сами убрали незаконную постройку.

В гараже они обнаружили автомобиль повышенной проходимости — ЗиЛ-157. Теперь грузовик продадут, а полученные средства пойдут в счёт оплаты долга за услуги эвакуатора и работу специалистов.

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