В понедельник на Транспортной открыли павильон «Московская распродажа».
Жителям предлагают купить одежду и обувь для взрослых и детей, кожгалантерею. В здании магазин одежды занял 2 этажа.
Это уже четвёртая точка «Московской распродажи» в Новокузнецке. Другие находятся в Абашеве, Кузнецке и на Ильинке. Также магазин есть в Чистогорском.
Помимо этого, в Новокузнецке есть похожая сеть магазинов, «Федеральная распродажа». Все три точки находятся в центре города.
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даже на свой собственный лого мозгов не хватило. походу это чурковые с очередной барахолкой.