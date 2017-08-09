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В Новокузнецке открыли очередной магазин одежды «по распродаже»

Сегодня 11:52
582
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В понедельник на Транспортной открыли павильон «Московская распродажа».

Жителям предлагают купить одежду и обувь для взрослых и детей, кожгалантерею. В здании магазин одежды занял 2 этажа.

Это уже четвёртая точка «Московской распродажи» в Новокузнецке. Другие находятся в Абашеве, Кузнецке и на Ильинке. Также магазин есть в Чистогорском.

Помимо этого, в Новокузнецке есть похожая сеть магазинов, «Федеральная распродажа». Все три точки находятся в центре города.

Комментарии 4
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Я
3 0
нет в Абашево,закрылся уже с год как
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писец
2 0
А чё не Нью-Йоркская распродажа?
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писец
5 0
значок от московского МЕТРО (с 1979 по 2014 гг)
даже на свой собственный лого мозгов не хватило. походу это чурковые с очередной барахолкой.
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