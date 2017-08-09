В понедельник на Транспортной открыли павильон «Московская распродажа».

Жителям предлагают купить одежду и обувь для взрослых и детей, кожгалантерею. В здании магазин одежды занял 2 этажа.

Это уже четвёртая точка «Московской распродажи» в Новокузнецке. Другие находятся в Абашеве, Кузнецке и на Ильинке. Также магазин есть в Чистогорском.

Помимо этого, в Новокузнецке есть похожая сеть магазинов, «Федеральная распродажа». Все три точки находятся в центре города.