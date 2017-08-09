В Минздраве заявили, что скоро россияне забудут о туберкулёзе.

По данным Министерства здравоохранения, уровень смертности за первое полугодие 2017 года снизился почти на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2016 году число заболевших уменьшилось на 7,7 процентов по сравнению с 2015 годом. Как сообщают в Министерстве, комплексный подход к лечению больных даёт прогнозируемые результаты. Это уменьшение уровня смертности от туберкулёза и количества заболевших, пишут «Известия».

Главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева заявила, что окончательно побороть болезнь в России планируют к 2030 году.

«Если мы приумножим наши усилия по борьбе с туберкулёзом, то к 2030 году сможем минимизировать распространенность заболевания в стране. Полностью избавиться от него пока не получится, потому что для этого должны пройти десятилетия. Но к 2030 году мы сможем достигнуть в ряде регионов показателей заболеваемости и смертности, сходных с европейскими», — пояснила главный фтизиатр страны.

В большинстве европейских стран смертность от туберкулёза не превышает одного случая на 100 000 человек. А заболевших среди 100 000 населения насчитывается не больше 10.

Ирина Васильева также рассказала, что государство обязано не только оказывать медицинскую помощь больным туберкулёзом, но и следить, насколько тщательно пациент проходит лечение.

«Это происходит либо в больнице, либо в дневном стационаре, либо медсестра приходит домой к пациенту, чтобы удостовериться в приёме лекарств. А если нет возможности встретиться лично, новые технологии, например, скайп, позволяют удалённо связаться с больным» , — рассказала Ирина Васильева.

Во многих регионах оказывают мотивационную поддержку больным туберкулёзом. Например, выдают продуктовые наборы, компенсируют проезд, оказывают социально-психологическую поддержку.