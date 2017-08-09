Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду
Здоровый город

В России скоро окончательно избавятся от опасной болезни

Сегодня 11:54
526
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Poedinoktv.net

В Минздраве заявили, что скоро россияне забудут о туберкулёзе.

По данным Министерства здравоохранения, уровень смертности за первое полугодие 2017 года снизился почти на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В 2016 году число заболевших уменьшилось на 7,7 процентов по сравнению с 2015 годом. Как сообщают в Министерстве, комплексный подход к лечению больных даёт прогнозируемые результаты. Это уменьшение уровня смертности от туберкулёза и количества заболевших, пишут «Известия».

Главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева заявила, что окончательно побороть болезнь в России планируют к 2030 году.

«Если мы приумножим наши усилия по борьбе с туберкулёзом, то к 2030 году сможем минимизировать распространенность заболевания в стране. Полностью избавиться от него пока не получится, потому что для этого должны пройти десятилетия. Но к 2030 году мы сможем достигнуть в ряде регионов показателей заболеваемости и смертности, сходных с европейскими», — пояснила главный фтизиатр страны.

В большинстве европейских стран смертность от туберкулёза не превышает одного случая на 100 000 человек. А заболевших среди 100 000 населения насчитывается не больше 10.

Ирина Васильева также рассказала, что государство обязано не только оказывать медицинскую помощь больным туберкулёзом, но и следить, насколько тщательно пациент проходит лечение.

«Это происходит либо в больнице, либо в дневном стационаре, либо медсестра приходит домой к пациенту, чтобы удостовериться в приёме лекарств. А если нет возможности встретиться лично, новые технологии, например, скайп, позволяют удалённо связаться с больным» , — рассказала Ирина Васильева.

Во многих регионах оказывают мотивационную поддержку больным туберкулёзом. Например, выдают продуктовые наборы, компенсируют проезд, оказывают социально-психологическую поддержку.

Комментарии 6
Добавить комментарий
аватар
Читатель
6 0
К 2030 году в РЯДЕ регионов. Новокузнецк в этот список не войдет. К нас эпидемия туберкулеза к сожалению.
ответить
аватар
Акрихин
1 0
К 2030 году в РЯДЕ регионов. Новокузнецк в этот список не войдет. К нас эпидемия туберкулеза к сожалению.
Верю...и этому способствуют алкотестеры на прходных шахт и заводов.
ответить
аватар
Седой 11945
4 0
Или легкая шизофрения,или тяжкое вранье или бездумный треп языком:
Цитаты:
.......окончательно побороть болезнь в России планируют к 2030 году......
и
....к 2030 году сможем минимизировать распространенность заболевания в стране. Полностью избавиться от него пока не получится.....
Зачем слушать подобных молотителей языком воздуха?
ответить
аватар
ольга
0 3
значит и детей не будут доставать с этой вредной манту и с посещением фтизиатра
ответить
аватар
писец
0 0
месяц назад был у терапевта, она такая с укором заявляет - а почему это вы флюрографию в этом году не сделали? отвечаю - а с какого перепоя я должен ее делать? раньше было раз в два года, а сейчас - каждый год в обязательном порядке. чот я не верю, что в селах и деревнях население каждый год деспансеризируют на предмет флюрографии.
ответить
аватар
писец
0 0
месяц назад был у терапевта, она такая с укором заявляет - а почему это вы флюрографию в этом году не сделали? отвечаю - а с какого перепоя я должен ее делать? раньше было раз в два года, а сейчас - каждый год в обязательном порядке. чот я не верю, что в селах и деревнях население каждый год деспансеризируют на предмет флюрографии.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ