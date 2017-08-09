В области стартовал онлайн-кастинг на конкурс «Мисс Кузбасс-2017».

Чтобы принять в нём участие, нужно отправить свои фотографии (портрет и в полный рост) в официальную группу мероприятия. Также необходимо указать фамилию, имя, возраст и город проживания.

Подробности можно уточнить здесь.