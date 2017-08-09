Жительниц Кузбасса приглашают побороться за титул самой красивой девушки
Сегодня 12:04
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В области стартовал онлайн-кастинг на конкурс «Мисс Кузбасс-2017».
Чтобы принять в нём участие, нужно отправить свои фотографии (портрет и в полный рост) в официальную группу мероприятия. Также необходимо указать фамилию, имя, возраст и город проживания.
Подробности можно уточнить здесь.
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