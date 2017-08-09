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Жительниц Кузбасса приглашают побороться за титул самой красивой девушки

Сегодня 12:04
158
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В области стартовал онлайн-кастинг на конкурс «Мисс Кузбасс-2017».

Чтобы принять в нём участие, нужно отправить свои фотографии (портрет и в полный рост) в официальную группу мероприятия. Также необходимо указать фамилию, имя, возраст и город проживания.

Подробности можно уточнить здесь.

Комментарии 1
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Красота на конкурсах красоты - не главное.

Главное это:
- терпение;
- надежные контрацептивы.
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