По статистике, около 37 детей в год умирают, будучи оставленными в машине.
Также из-за этого гибнут домашние животные. «Ниссан» решил позаботиться о детях и питомцах и внедрить в свой внедорожник «Патфайндер» новую функцию. Она напомнит забывчивым водителям о том, что у них на заднем сиденье может находиться пассажир.
Система работает так: если перед поездкой водитель открывал заднюю дверь, а когда вышел, не сделал этого снова, прозвучит гудок. Также на передней панели высветится предупреждение.
Производители учли и тот момент, что иногда водители кладут на заднее сиденье багаж. В этом случае автомобилисты могут деактивировать свойство, пишет The Verge.
Новая функция появится в машине в 2018 году.
Напомним, в России недавно запретили оставлять детей одних в машине. Ранее ВашГород.ру также сообщал, что в машинах «Ауди» появится массаж ног.
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