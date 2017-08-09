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Популярная машина сможет спасать детей и животных

Сегодня 12:56
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Focus-official.com

По статистике, около 37 детей в год умирают, будучи оставленными в машине.

Также из-за этого гибнут домашние животные. «Ниссан» решил позаботиться о детях и питомцах и внедрить в свой внедорожник «Патфайндер» новую функцию. Она напомнит забывчивым водителям о том, что у них на заднем сиденье может находиться пассажир.

Система работает так: если перед поездкой водитель открывал заднюю дверь, а когда вышел, не сделал этого снова, прозвучит гудок. Также на передней панели высветится предупреждение.

Производители учли и тот момент, что иногда водители кладут на заднее сиденье багаж. В этом случае автомобилисты могут деактивировать свойство, пишет The Verge.

Новая функция появится в машине в 2018 году.

Напомним, в России недавно запретили оставлять детей одних в машине. Ранее ВашГород.ру также сообщал, что в машинах «Ауди» появится массаж ног.

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