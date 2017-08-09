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В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

Кузбассовцы просят Амана Тулеева записать утешающее видеообращение

Сегодня 13:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Primorye24.ru

Прошло уже более трёх месяцев с тех пор, как губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не появлялся перед жителями Кузбасса.

В связи с этим некоторые кузбассовцы предложили Аману Тулееву записать видеообращение к жителям, чтобы отбросить все сомнения по поводу состояния здоровья, сообщаю местные СМИ.

Ранее ВашГород.ру писал, почему кузбассовцы встревожены затянувшимся отпуском губернатора. Напомним, глава региона взял десятидневный отпуск 22 мая, а затем продлил его.

Как оказалось, после сложной операции на позвоночнике Аман Тулеев перенёс пневмонию. Изначально губернатор находился на реабилитации в кемеровской больнице № 3. Однако позже стало известно и местных СМИ, что глава Кузбасса Аман Тулеев продолжит лечение в московской клинике.

Губернатора Кемеровской области привезли в аэропорт на носилках и доставили в Москву самолётом МЧС, оборудованным для перевозки людей в тяжёлом состоянии, писало издание Novokuznetsk.su.

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