Накануне ВашГород.ру сообщил о бесплатном концерте Светланы Лободы, который пройдет в одном из торговых центров.

«26 августа в Новокузнецке состоится праздник в честь Дня рождения ТРЦ „Планета“! В этот день гостей ждет грандиозный концерт Светланы Лободы, а также розыгрыш автомобиля, объявление победительниц конкурса красоты „Мисс Планета 2017“ и многое другое» — сообщили представители торгового центра.

Однако через несколько часов после публикации информация о бесплатном концерте была удален с официального сайта и всех социальных сетей «Планеты».

Афиши, которые успели развесить возле торгового цента, тоже бесследно исчезли.

Нам не удалось получить комментарий от руководства торгового центра.

Многочисленные вопросы новокузнечан в социальных сетях торгового центра тоже пока остаются без ответа.

Напомним, что в 2015 году на концерте в честь дня рождения «Планеты» произошёл казус. Организаторы мероприятия анонсировали участие знаменитой певицы Бьянки. Однако в обещанное время исполнительница на сцене так и не появилась. Руководство компенсировало промах уже на следующий день. На сцене возле торгового центра все-таки выступил Митя Фомин.

В прошлом году, в честь дня рождения торгового центра прошёл концерт знаменитого репера L’ONE.