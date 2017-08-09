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«Бедный ребёнок»: сибиряки массово осуждают отца, прокатившего малышку на окне машины

Сегодня 13:48
1183
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
кадр видео

Во всём нужно знать меру — это явно не девиз Романа из Красноярского края.

Будучи экстремалом, житель Зеленогорска подвергает риску не только себя, но и грудного ребёнка, судя по всему, свою маленькую дочь. В сети разгорелся скандал по поводу видео 2016 года на страничке Романа. На кадрах мужчина на большой скорости прокатил ребёнка на окне машины. Ролик Роман выложил во «ВКонтакте», назвав его «Нет места». Помимо этого, на его страничке можно найти фото, где он держит малышку за ногу, стоя на краю многоэтажки.

Поступок мужчины осветили множество СМИ. Во «ВКонтакте» пользователи разделились на два лагеря: одни возмущаются поступком и требуют для Романа наказания, другие заявляют, что «никто же не пострадал» и «его ребёнок, что хочет, то и делает». Также многие предположили, что на кадрах не живой малыш, а кукла.

Однако в региональном Следкоме мужчину уже проверяют. На допросе он признался, что на кадрах живой ребёнок, пишет «Проспект Мира». Расследование продолжат сегодня.

Примечательно, что, по информации Следкома, семья характеризуется положительно, и Роман воспитывает двух дочерей.

Комментарии 8
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*
36 1
Ребенку ваще пофиг.

Он и не вспомнит никогда такие проделки родителей.
А вот папашка - имбецил, похоже.
Чутка руки расслабить - и все, приехали.
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Мисако
21 0
Ребенку ваще пофиг.

Он и не вспомнит никогда такие проделки родителей.
А вот папашка - имбецил, похоже.
Чутка руки расслабить - и все, приехали.
У него, похоже, реально какое-то расстройство. На странице вк все в матах, фотки голых женщин. Фу. Надо ж быть таким мерзотным, чтобы все выставлять это.
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аватар
Мисако
4 0
Ребенку ваще пофиг.

Он и не вспомнит никогда такие проделки родителей.
А вот папашка - имбецил, похоже.
Чутка руки расслабить - и все, приехали.
У него, похоже, реально какое-то расстройство. На странице вк все в матах, фотки голых женщин. Фу. Надо ж быть таким мерзотным, чтобы все выставлять это.
ответить
аватар
Леся
4 0
Баран недоделанный! Видимо родители его вниз головой уронили!!!
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угу
6 0
Не «его ребёнок, что хочет, то и делает», а родители что хотят, то и делают со своим ребёнком.
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123
1 0
как у такого имбецила бмв М6??? воистину чудеса чудесатые
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