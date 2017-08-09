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В Кемерове дети разгромили два светофора и камеры видеонаблюдения

Сегодня 14:05
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Управлении на транспорте МВД по СФО

Во время учебных каникул дети сорвали камеры видеонаблюдения с детского сада и бывшей АТС. Также подростки разбили два железнодорожных светофора в Кемерове.

«Сначала школьники заметили светофор с линзой синего огня на станции Правотомск. Один из подростков решил, что такая лампочка нужна ему для мопеда. Дети камнями разбили светофор и убежали, когда заметили охранника, который сообщил о происшествии в транспортную полицию», — сообщили в в управлении на транспорте МВД России по СФО.

После неудавшейся «атаки» на светофор подростки сорвали камеры видеонаблюдения с детского сада и бывшей АТС. После школьники опять отправились на железную дорогу и разгромили второй светофор. Однако записи с камер сохранились на серверах. Благодаря чему и удалось найти хулиганов.

Школьников задержали. Оказалось, что все они проживают в Кировском и Рудничном районах Кемерова. Им от двенадцати до пятнадцати лет.

Отмечается, что ранее подростки не нарушали закон. Что спровоцировало подобное поведение — устанавливают полицейские. Теперь школьники будут поставлены на учёт в ПДН. А их родителям придётся оплатить штрафы и возместить стоимость дорого оборудования.

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