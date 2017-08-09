В Кемерове в кафе автомоечного комплекса в кулачном бою сошлись две дамы.

Причиной конфликта стал мужчина. Одной из участниц потасовки он приходится мужем, другой — любовником. О подробностях сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».

Инцидент произошел на проспекте Притомском. Женщины неожиданно встретились в кафе автомойки.

Зачинщица ссоры — жена — решила поговорить с соперницей. Конструктивного диалога не получилось. Женщина схватила со стола чашку с чаем и плеснула им в любовницу супруга. А после бросила кружку в голову оппонентки. Между дамами завязалась драка.

В итоге нападавшая ушла, крикнув администратору: «Запишите на мой счёт!».

Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и в полицию. Врачи зафиксировали на её теле следы побоев.

Эмоциональная супруга кемеровчанина, из-за которого случился инцидент, теперь должна заплатить штраф 5 тысяч рублей. Такое решение вынес Центральный районный суд Кемерова.

Ранее ВашГород.ру сообщал о массовой драке на одной из улиц областного центра.