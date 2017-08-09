В рамках Всероссийской акции, направленной на информирование граждан о проблеме ВИЧ-инфекции, в областной столице можно бесплатно сдать тест на ВИЧ.

В Кемерове с 10 по 12 августа пройдёт бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ — инфекцию. Жители города и его гости с 9 до 17 часов могут сдать экспресс-тест в медпункте железнодорожного вокзала или в передвижном пункте освидетельствования на ВИЧ на привокзальной площади.

Обследование станет возможным и для пассажиров поездов. В рамках акции к составам, следующим по регионам с высокими показателями распространённости ВИЧ-инфекции, будет прицеплен специально оборудованный вагон.

Передвижные вагоны-лаборатории посетят 24 российские столицы. Акция продлится с 8 июля по 20 октября 2017 года.

Такой вагон прибудет в Кемерово 10 августа, сообщает информационный портал Кемеровской области. А уже в понедельник, 14 августа, он окажется в Томске, сообщили в Областном центре по борьбе со спидом.

Также известно, что экспресс-анализ не займёт у горожан много времени. После забора крови из пальца результат выдаётся уже через 15 минут. В передвижных медпунктах можно получить и консультацию специалиста Центра-Спид.

Акцию решили поддержать и некоторые кемеровские предприятия. Например, ОАО «Кемвод», ОАО «Кемеровохиммаш», АО «Алтай вагон». Здесь кемеровчане также в рамках акции сдадут экспресс-анализ, не покидая рабочих мест.