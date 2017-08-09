8 августа Кемеровское отделение Сбербанка и КОО «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Заместитель председателя -Управляющий Кемеровским отделением ПАО СбербанкТатьяна Галкина и исполнительный директор регионального отделения «Опоры России» Мария Старинчикова.

«Нас с „Опорой России“ связывают долголетние отношения. Стратегической задачей банка является участие в развитии бизнеса региона, повышение прозрачности и доступности банковских услуг. Наше сотрудничество — это не только непосредственно финансовые услуги. Мы стараемся совместно проводить множество мероприятий, где банк выступает в качестве консультанта по различным вопросам, в том числеи финансовым», — рассказала Татьяна Галкина.

Также Татьяна Галкина отметила, что соглашение содержит в себе конкретный план, реализация которого позволит развивать инвестиционную привлекательность Кузбасса. Например, в августе банк примет участие в форуме моногородов, который пройдёт в Новокузнецке.

«Сейчас наше взаимодействие переходит из делового общения на дружественное партнёрство. Наши совместные мероприятия заключаются не только в поддержке предпринимателей как на уровне консультаций, но также и на уровне нетворкинга — неформального общения с сотрудниками Сбербанка, что очень важно для начинающих и действующих предпринимателей», — пояснила Мария Старинчикова.

По словам Татьяны Галкиной, наряду с основной работой в 2016 году Сбербанк и «Опора России» совместно развивали проект «Женское предпринимательство», в этом году — «Самозанятые», а в следующем уделят особое внимание «Препринимательству, инвестициям и инновациям».

«Наше соглашение из ряда тех, которые воплощают наши совместные реальные проекты, а не выдвигают какие-то простые намерения. В течение последних лет мы выработали чёткий формат взаимодействия. Мы рассказываем предпринимателям, что Сбербанк — это больше, чем институт, который даёт кредиты и проводит расчёты по счетам. Мы также являемся консультантом, советчиком и партнёром, решаем многие вопросы с точки зрения самых эффективных способов ведения бизнеса. Ярким примером выступает предоставление предпринимателям юридических услуг в режиме онлайн», — добавила управляющая Кемеровским отделением Сбербанка.

Оба спикера отметили, что взаимодействие Сбербанка и «Опоры России», в том числе различные обучающие мероприятия, тренинги, позволяет развивать предпринимательство, делать его эффективнее. Как следствие, в регионе происходит улучшение инвестиционного климата.

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк