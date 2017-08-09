В России выпустят 30 новых серий мультфильма «Трое из Простоквашино».

Первый эпизод выйдет в начале 2018 года. Об этом заявил директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, сообщает ФАН.

По его словам, ситуация с авторскими правами урегулирована. Будет ли автор оригинального произведения «Дядя Фёдор, пёс и кот» Эдуард Успенский работать над продолжением проекта, пока неизвестно. Сейчас, по словам Машковцева, ведутся переговоры.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в новых сериях «Простоквашино» будет отражено, как вместе со страной изменился и жизненный уклад деревни. Сериал будет сниматься в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D.

Также «Союзмультфильм» разрабатывает продолжение мультфильма о попугае Кеше.