В Новокузнецке после обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

После продолжительного времени и рассказе о данном инциденте на ВашГород.ру и других СМИ, ситуация изменилась.

Напомним, в начале июля девушка воспользоваться услугами риелторов, которые обещали ей подобрать квартиру в аренду по очень выгодной цене. Новокузнечанка оформила договор, заплатила 3 тысячи рублей, но квартиру так и не получила.

Агентство предаставило новокузнечанке 4 телефонных номера, позвонив по которым, как оказалось, никто квартиры не сдает.

Риелторы не хотели возвращать деньги, но после публикаций на сайте ВашГород.ру и в других СМИ агентство недвижимости вернуло деньги.

«Агенство „Перспектива“ вернули наконец деньги. Решили не связываться», — поделилась с журналистами ВашГород.ру новокузнечанка.

Ранее мы сообщали о том, как обезопасить себя от «чёрных» риелторов.