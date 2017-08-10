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Недвижимость и строительство

Новокузнечанка стала жертвой агентства недвижимости — итог истории

Сегодня 08:00
1073
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Habinfo.ru

В Новокузнецке после обращения к риелторам девушка осталась без денег и обещанной квартиры.

После продолжительного времени и рассказе о данном инциденте на ВашГород.ру и других СМИ, ситуация изменилась.

Напомним, в начале июля девушка воспользоваться услугами риелторов, которые обещали ей подобрать квартиру в аренду по очень выгодной цене. Новокузнечанка оформила договор, заплатила 3 тысячи рублей, но квартиру так и не получила.

Агентство предаставило новокузнечанке 4 телефонных номера, позвонив по которым, как оказалось, никто квартиры не сдает.

Риелторы не хотели возвращать деньги, но после публикаций на сайте ВашГород.ру и в других СМИ агентство недвижимости вернуло деньги.

«Агенство „Перспектива“ вернули наконец деньги. Решили не связываться», — поделилась с журналистами ВашГород.ру новокузнечанка.

Ранее мы сообщали о том, как обезопасить себя от «чёрных» риелторов.

Комментарии 2
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Светик Я
12 0
Блин когда люди реально хотят сдать квартиру, нормальных квартирантов найти не могут
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z
4 0
Блин когда люди реально хотят сдать квартиру, нормальных квартирантов найти не могут
Дайте сводку по налогам, которые риэлторы платят ... и очень удивитесь, как в таком миллиардном бизнесе копейки выпадают городу. Почему же почему куроводство города и прорукатура ни чегошеньки не предпринимают?
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