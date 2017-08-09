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В домах кемеровчан на 36 часов отключат холодную воду

Новокузнечане жалуются на большую свалку во дворе

Сегодня 15:17
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
читатели ВашГород.ру

Жительница дома № 26 на Кутузова пожаловалась ВашГород.ру на свалку у мусорных баков.

По словам читательницы, такая обстановка во дворе уже около месяца. Муниципальное предприятие «Жилфонд», которое обслуживает дом, якобы заявляет, что на вывоз мусора с помощью машины нет денег.

«Её [свалку] просто игнорируют, кто-то поджигал, чтобы привлечь внимание, но всё равно бессмысленно», — сообщила Анастасия.

ВашГород.ру связался с МП «Жилфонд».

«Уборка крупногабаритного мусора запланирована на пятницу», — сказала собеседница сайта.

Слова новокузнечанки о том, что мусор лежит якобы не первую неделю, в компании не прокомментировали.

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