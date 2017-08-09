Жительница дома № 26 на Кутузова пожаловалась ВашГород.ру на свалку у мусорных баков.
По словам читательницы, такая обстановка во дворе уже около месяца. Муниципальное предприятие «Жилфонд», которое обслуживает дом, якобы заявляет, что на вывоз мусора с помощью машины нет денег.
«Её [свалку] просто игнорируют, кто-то поджигал, чтобы привлечь внимание, но всё равно бессмысленно», — сообщила Анастасия.
ВашГород.ру связался с МП «Жилфонд».
«Уборка крупногабаритного мусора запланирована на пятницу», — сказала собеседница сайта.
Слова новокузнечанки о том, что мусор лежит якобы не первую неделю, в компании не прокомментировали.
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