Автостат опубликовал рейтинг самых продаваемых авто июля.

На первом месте расположилась «Киа Рио», забрав золотую медаль у июньского лидера — «Лады Гранты». К слову, «Киа Рио» совсем ненадолго сдала свои лидерские позиции, ещё в мае этот автомобиль был на первом месте. За июль машину купили 8456 раз. Это на 11% больше, чем в июне.

На вторую ступень пьедестала опустился бывший июньский лидер — «Лада Гранта». Отечественный автомобиль купили 8134 жителя России.

Бронзовым призером стал «Хёндай Солярис», чьи продажи снизились в июле на 12%. Корейскую машину купили 6 951 раз.

На четвертом месте расположилась еще одна отечественная машина. «Лада Веста» в июле увеличила продажи на 25%. В прошлом месяце её купили 6491 человек.

Продажи Фольксвагена Поло снизились на 3 процента, продано 4014 машин. Автомобиль занял в рейтинге пятое место.

К слову, в августе стартуют продажи обновлённой модели «Киа Рио». По мнению производителей, это поможет увеличить продажи и укрепить лидерские позиции.

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