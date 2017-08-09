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Российский автопром набирает обороты: рейтинг самых продаваемых машин

Сегодня 15:30
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Parus-school.ru Autocentre.ua Avto-dny.ru Drive2.ru

Автостат опубликовал рейтинг самых продаваемых авто июля.

На первом месте расположилась «Киа Рио», забрав золотую медаль у июньского лидера — «Лады Гранты». К слову, «Киа Рио» совсем ненадолго сдала свои лидерские позиции, ещё в мае этот автомобиль был на первом месте. За июль машину купили 8456 раз. Это на 11% больше, чем в июне.

На вторую ступень пьедестала опустился бывший июньский лидер — «Лада Гранта». Отечественный автомобиль купили 8134 жителя России.

Бронзовым призером стал «Хёндай Солярис», чьи продажи снизились в июле на 12%. Корейскую машину купили 6 951 раз.

На четвертом месте расположилась еще одна отечественная машина. «Лада Веста» в июле увеличила продажи на 25%. В прошлом месяце её купили 6491 человек.

Продажи Фольксвагена Поло снизились на 3 процента, продано 4014 машин. Автомобиль занял в рейтинге пятое место.

К слову, в августе стартуют продажи обновлённой модели «Киа Рио». По мнению производителей, это поможет увеличить продажи и укрепить лидерские позиции.

ВашГород.ру ранее рассказывал про самые угоняемые автомобили.

Комментарии 2
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Седой 11960
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Российский автопром набирает обороты.....На первом месте расположилась «Киа Рио»
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Так и газует уже много лет,включив заднюю передачу.
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