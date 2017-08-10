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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Труд за копейки, или Сколько пенсионерам готовы предложить за урожай

Сегодня 07:00
731
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Каждое лето пенсионерам предлагают сдать излишки овощей за деньги организациям. ВашГород.ру выяснил, сколько дачникам готовы предложить за их труд.

Мы узнавали цены у двух организаций, которые в пресс-релизе указала администрация города. Это Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишнёвый город» из Осинников и потребительское общество «Селянка-Р» из Новокузнецка. Также мы посмотрели, почём урожай продают на местных рынках. В таблицу внесли стоимость за кило овощей или ягоды.

Рынок «Вишнёвый город» «Селянка-Р»
Чеснок от 500 100 -
Смородина от 200 100 40
Малина от 200 100 60
Огурцы от 50 15 -
Кабачки от 15 8 -

Цены у организаций намного ниже, чем на рынке. Выходит, сдать 4 кило кабачков бизнесменам на 28 рублей невыгоднее, нежели продать на базаре. Тот же вес огурцов — на 140 рублей, малины и смородины — на 400 и так далее. Разница в цене на кабачки, на первый взгляд, невелика, но если речь идёт о партиях весом в 10 и больше килограммов, она заметно растёт.

«Я лучше простою весь день на рынке, зато получу деньги за свой труд. Из моих подруг, у кого есть дача, никто не сдаёт овощи, все или продают, или родственникам раздают. Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам. С такими расценками никто этим компаниям не будет сдавать урожай. Столько сил потратить, чтобы потом получить копейки? Вы любого дачника спросите, он вам то же самое ответит», — рассказала ВашГород.ру пенсионерка Анна М. из Новокузнецка.

Иногда в день на рынке можно продать урожай на 7000 рублей, добавила собеседница. А для тех пожилых новокузнечан, у кого невысокая пенсия, это реальный способ заработать на жизнь.

Комментарии 12
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угу
29 7
"Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам".
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
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угу
8 0
А вообще, так всегда было. Раньше потребкооперация за гроши скупала.
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Читатель
18 0
Лучше в магазине или у нерусских куплю в три раза дешевле. За 50 рублей можно купить больше килограмма огурцов, а у бабок 3 штучки. Зато типа экологически чистые. Ага, в Кузбассе
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Читатель
2 0
Лучше в магазине или у нерусских куплю в три раза дешевле. За 50 рублей можно купить больше килограмма огурцов, а у бабок 3 штучки. Зато типа экологически чистые. Ага, в Кузбассе
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321
4 9
"Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам".
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
ну и что
сама вырастила, сама распоряжается
думаю, детям и внукам в любом случае перепадает
совсем жадные и вредные скорее за копейки сдадут, чем бесплатно детям
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наблюдатель
14 0
Некоторые бабки покупают килограммами на рынке, а потом продают кучками по цене рыночного килограмма.
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просто
2 0
"Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам".
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
Детям и внукам зимой заготовки и денежки достаются?
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z
4 0
Овощи принимают якобы от населения, хотя это походу служит прикрытием оприходывания "овощей" неясного происхождения.
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***
4 0
"Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам".
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
Хорошо, если дети и внуки помогают в выращивании и сборе урожая бабушкам. Но знаю многих, которые горбатятся по полгода на грядках, а детки и внуки приезжают к ним только, когда урожай забрать надо.
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К.
2 5
Лучше в магазине или у нерусских куплю в три раза дешевле. За 50 рублей можно купить больше килограмма огурцов, а у бабок 3 штучки. Зато типа экологически чистые. Ага, в Кузбассе
Магазинные тоже от нитратов не застрахованы. А сколько узбеки селитры в арбузы и дыни кидают, знают только те, кто травился и кому пришлось жить в Средней Азии. Двадцать лет в Ташкенте прожила. Арбузы и дыни мы там покупали только в конце июля-августе. Раньше - себе дороже. Гонясь за прибылью, местные селекционеры нередко перебарщивали с удобрениями.:))) Наши бабушки - надёжнее!!!
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Читатель
6 0
Магазинные тоже от нитратов не застрахованы. А сколько узбеки селитры в арбузы и дыни кидают, знают только те, кто травился и кому пришлось жить в Средней Азии. Двадцать лет в Ташкенте прожила. Арбузы и дыни мы там покупали только в конце июля-августе. Раньше - себе дороже. Гонясь за прибылью, местные селекционеры нередко перебарщивали с удобрениями.:))) Наши бабушки - надёжнее!!!
Я и не собираюсь покупать раньше августа арбузы.
Да и бабушки удобрениями поливают, а они нитратные!
А еще съездите за ЗСМК, возле ЦОФ Щедрухинской столько садов, ведрами несут на рынок. Страшно подумать ЧТО содержится в этих бабушкиных овощах
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Ной
0 0
В этом году смородину ниже 700 за бидон не возможно было купить.аааа
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