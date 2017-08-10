Каждое лето пенсионерам предлагают сдать излишки овощей за деньги организациям. ВашГород.ру выяснил, сколько дачникам готовы предложить за их труд.

Мы узнавали цены у двух организаций, которые в пресс-релизе указала администрация города. Это Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишнёвый город» из Осинников и потребительское общество «Селянка-Р» из Новокузнецка. Также мы посмотрели, почём урожай продают на местных рынках. В таблицу внесли стоимость за кило овощей или ягоды.

Рынок «Вишнёвый город» «Селянка-Р» Чеснок от 500 100 - Смородина от 200 100 40 Малина от 200 100 60 Огурцы от 50 15 - Кабачки от 15 8 -

Цены у организаций намного ниже, чем на рынке. Выходит, сдать 4 кило кабачков бизнесменам на 28 рублей невыгоднее, нежели продать на базаре. Тот же вес огурцов — на 140 рублей, малины и смородины — на 400 и так далее. Разница в цене на кабачки, на первый взгляд, невелика, но если речь идёт о партиях весом в 10 и больше килограммов, она заметно растёт.

«Я лучше простою весь день на рынке, зато получу деньги за свой труд. Из моих подруг, у кого есть дача, никто не сдаёт овощи, все или продают, или родственникам раздают. Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам. С такими расценками никто этим компаниям не будет сдавать урожай. Столько сил потратить, чтобы потом получить копейки? Вы любого дачника спросите, он вам то же самое ответит», — рассказала ВашГород.ру пенсионерка Анна М. из Новокузнецка.

Иногда в день на рынке можно продать урожай на 7000 рублей, добавила собеседница. А для тех пожилых новокузнечан, у кого невысокая пенсия, это реальный способ заработать на жизнь.