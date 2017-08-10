Каждое лето пенсионерам предлагают сдать излишки овощей за деньги организациям. ВашГород.ру выяснил, сколько дачникам готовы предложить за их труд.
Мы узнавали цены у двух организаций, которые в пресс-релизе указала администрация города. Это Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишнёвый город» из Осинников и потребительское общество «Селянка-Р» из Новокузнецка. Также мы посмотрели, почём урожай продают на местных рынках. В таблицу внесли стоимость за кило овощей или ягоды.
|Рынок
|«Вишнёвый город»
|«Селянка-Р»
|Чеснок
|от 500
|100
|-
|Смородина
|от 200
|100
|40
|Малина
|от 200
|100
|60
|Огурцы
|от 50
|15
|-
|Кабачки
|от 15
|8
|-
Цены у организаций намного ниже, чем на рынке. Выходит, сдать 4 кило кабачков бизнесменам на 28 рублей невыгоднее, нежели продать на базаре. Тот же вес огурцов — на 140 рублей, малины и смородины — на 400 и так далее. Разница в цене на кабачки, на первый взгляд, невелика, но если речь идёт о партиях весом в 10 и больше килограммов, она заметно растёт.
«Я лучше простою весь день на рынке, зато получу деньги за свой труд. Из моих подруг, у кого есть дача, никто не сдаёт овощи, все или продают, или родственникам раздают. Если нет желания стоять на базаре — отдают детям и внукам. С такими расценками никто этим компаниям не будет сдавать урожай. Столько сил потратить, чтобы потом получить копейки? Вы любого дачника спросите, он вам то же самое ответит», — рассказала ВашГород.ру пенсионерка Анна М. из Новокузнецка.
Иногда в день на рынке можно продать урожай на 7000 рублей, добавила собеседница. А для тех пожилых новокузнечан, у кого невысокая пенсия, это реальный способ заработать на жизнь.
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Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
сама вырастила, сама распоряжается
думаю, детям и внукам в любом случае перепадает
совсем жадные и вредные скорее за копейки сдадут, чем бесплатно детям
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
Вот же бабка какая ...
А если есть желание стоять, то детям и внукам - шиш.
Да и бабушки удобрениями поливают, а они нитратные!
А еще съездите за ЗСМК, возле ЦОФ Щедрухинской столько садов, ведрами несут на рынок. Страшно подумать ЧТО содержится в этих бабушкиных овощах