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БТР протаранил легковушку в Кемерове — назван виновник

Сегодня 16:05
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Скриншот Youtube

В Кемерове бронетранспортёр врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Правоохранители установили виновника автоаварии.

По предварительным данным, именно водитель бронетранспортера спровоцировал ДТП. Водитель БТР-80 при выезде на регулируемый перекресток не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа Сид».

В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легкового автомобиля. В настоящее время мужчина находится в больнице. Ранее ВашГород.ру сообщал о появившемся видео момента ДТП.

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