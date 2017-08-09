В Кемерове бронетранспортёр врезался в легковой автомобиль. ДТП произошло на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной. Правоохранители установили виновника автоаварии.
По предварительным данным, именно водитель бронетранспортера спровоцировал ДТП. Водитель БТР-80 при выезде на регулируемый перекресток не убедился в безопасности дорожного движения и совершил столкновение с автомобилем «Киа Сид».
В результате ДТП пострадал 33-летний водитель легкового автомобиля. В настоящее время мужчина находится в больнице. Ранее ВашГород.ру сообщал о появившемся видео момента ДТП.
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