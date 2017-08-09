Массовая драка в Кемерове: комментарий полиции
Сегодня 16:35
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Массовое побоище на Сибиряков-Гвардейцев закончилось для буйных кемеровчан полицией.
Сигнал о конфликте поступил около 21:00. На место прибыли бойцы Росгвардии и сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители установили личности всех участников драки, а шестерых доставили в полицию.
Сейчас идёт доследстенная проверка, сообщают «Вести-Кузбасс». Предварительно, драка началась на бытовой почве.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, конфликт произошёл на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой недалеко от «шашлычки».
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