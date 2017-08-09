Массовое побоище на Сибиряков-Гвардейцев закончилось для буйных кемеровчан полицией.

Сигнал о конфликте поступил около 21:00. На место прибыли бойцы Росгвардии и сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранители установили личности всех участников драки, а шестерых доставили в полицию.

Сейчас идёт доследстенная проверка, сообщают «Вести-Кузбасс». Предварительно, драка началась на бытовой почве.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, конфликт произошёл на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой недалеко от «шашлычки».