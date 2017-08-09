Речь идёт о переправе через реку Аба в Куйбышевском районе города.

В начале июля ВашГород.ру сообщал, что мост на улице Горноспасательной закрыли из-за вандалов. Неизвестные разобрали четыре пролёта деревянного покрытия мостового сооружения. Ходить по мосту стало опасно. Тогда специалисты мэрии призывали горожан пользоваться мостом, расположенным возле Городской клинической больницы № 5.

По информации 10 канала, мост закрыли ещё в конце июня — на реконструкцию. Но работы так и не начались.

Жители тем временем испытывают большие неудобства.

Как уточняет источник, власти района пообещали отремонтировать и открыть мост до 1 сентября.