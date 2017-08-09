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Новокузнечане возмущены закрытием моста через реку

Сегодня 16:37
412
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Речь идёт о переправе через реку Аба в Куйбышевском районе города.

В начале июля ВашГород.ру сообщал, что мост на улице Горноспасательной закрыли из-за вандалов. Неизвестные разобрали четыре пролёта деревянного покрытия мостового сооружения. Ходить по мосту стало опасно. Тогда специалисты мэрии призывали горожан пользоваться мостом, расположенным возле Городской клинической больницы № 5.

По информации 10 канала, мост закрыли ещё в конце июня — на реконструкцию. Но работы так и не начались.

Жители тем временем испытывают большие неудобства.

Как уточняет источник, власти района пообещали отремонтировать и открыть мост до 1 сентября.

Комментарии 3
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фома-почему умирает россия?
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один из вариантов эпидемия герпеса---который незаметно грызёт людей и думаю КАДДАФИ расстрелял БЫ нашего министра здравоохранения О КАК.
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Седой 11960
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Занятно все у нас.Сварить металлическую баррикаду нашлись и рабочие и сварочная передвижка и целый пролет бывших ворот,а уложить доски не нашлось досок и плотника.
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