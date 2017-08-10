Многие жители России нередко задаются вопросом о переезде в столицу. Особенно покорить Москву желают молодые люди. Зачастую рассчитывать на покупку просторной и комфортной квартиры в центре Москвы не могут даже сами жители златоглавой.

Эксперты проанализировали рынок предложений и выяснили, что самая дешёвая квартира Центрального административного округа Москвы стоит 5,36 миллиона рублей. Её площадь — 30 кв. м. В шаговой доступности находится метро, сообщает dom.lenta.ru.

Однокомнатная квартира расположена в девятиэтажном жилом доме на Шелепихинском шоссе в Пресненском районе.

Для сравнения, по данным портала по поиску недвижимости БудуДома.ру , самая дешёвая однушка в центре Кемерова обойдётся в 950 тысяч рублей, в центре Новосибирска — 1,7 миллиона рублей, в центре Новокузнецка — 750 тысяч рублей, в центре Барнаула — 1,2 миллиона рублей, Томске — 950 тысяч рублей.