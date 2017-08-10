Расстройства сна могут привести к ранним родам, выяснили учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Такой вывод они сделали, исследовав более 2 000 будущих мам. Участниц поделили на две группы. В одну вошли беременные с расстройствами сна, в другую — женщины с другими факторами риска, например, курящие.

Исследование показало, что у беременных с расстройствами сна ранние роды наступали чаще, чем у будущих мам с вредными привычками или болезнями. А у страдающих бессонницей или апноэ риск увеличивался в два раза, пишет «Российская газета».

Добавим, сегодня в числе причин ранних родов называют воспаления, диабет, инфекции, стресс и так далее.

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