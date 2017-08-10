Мы изучили авторынок Новокузнецка, посоветовались с экспертом и составили список машин, которые может купить выпускник автошколы.

Мы спросили у своих читателей во «Вконтакте», сколько они готовы потратить (или уже потратили) на свой первый автомобиль. В опросе приняли участие 435 человек. Большинство опрошенных (33%) сказали, что на первый автомобиль готовы потратить от 100 000 до 200 000 рублей.

Прежде чем начать поиск, мы посоветовались с инструктором автошколы «Клаксон» Леонидом Акоповым.

«Первая машина — это как первая любовь. Её люди вспоминают всю жизнь. Приятно рассказывать о своём первом автомобиле, как о чём-то оригинальном, особенном. Я советую свой выбор остановить на подержанном авто. Опыта пока нет, всякое может быть. Если вы вдруг повредите машину, то это существенно повлияет на её себестоимость. На мой взгляд, лучше брать машину с вместительным багажником. По своему опыту знаю, как только начинаешь водить, сразу хочется везде поехать: речки, шашлыки, дачи. Большой багажник будет очень кстати», — рассказал Леонид.

Инструктор добавил, что выбор между механикой или автоматом — дело вкуса. Те, кто учились на механике, имеют право сесть на любой автомобиль. Автоматчики же могут ездить только на машине с автоматической коробкой переключения передач. Каждый выбирает более приемлемый для себя вариант. Мы расспросили инструктора и о расположении руля.

«В нашей автошколе все машины с левым рулём, но это не мешает бывшему ученику садиться за праворукие машины. Единственное отличие машин с левым и правым рулём, это то, что на вторых сложнее совершать обгон. Но я бы не советовал злоупотреблять выездом на полосу встречного движения в первый год вождения. Наберёшься опыта, потом — пожалуйста», — пояснил Леонид.

Инструктор объяснил, что одним из самых важных критерием при выборе машины является отсутствие проблем с документами. Убедитесь, что машина не находится в угоне, в залоге у банка или аресте.

«Настоятельно советую взять собой на встречу с продавцом опытного водителя. Он уже разбирается в нюансах. Посмотрит документы, техническое состояние машины. Идеальный вариант — проверить авто на СТО. Вы либо убедитесь, что машина в хорошем состоянии и будете ездить со спокойной душой, либо узнаете о проблемах на берегу. Если найдете какие-то недостатки, смело просите скидку», — советует инструктор.

Мы просмотрели сайты по продаже автомобилей в Новокузнецке и составили список машин, которые можно купить за обозначенную сумму.

Итак, критерии выбора первой машины:

Ценовая категория от 100 000 — 200 000 рублей

Отсутствие проблем с документами

Отсутствие ДТП ( небитая машина)

По нашим требованиям сайты выдают следующие марки машин.

Лада.

Любители отечественных автомобилей могут приобрести автомобили «Лада 2107», «2113» «2114», «2110», «2112», «2115», «Приора», «Калина». Чуть больше 100 000 рублей стоят автомобили 2004−2007 годов. Машины помоложе обойдутся чуть подороже. Все представленные автомобили имеют левый руль и маханическую коробку переключения передач.

Например, за 157 00 можно купить «Ладу Гранту» 2013 года.

Любители иномарок могут найти машину по душе.

Toyota

В Новокузнецке на автомобильных сайтах нам удалось найти «Тойоту Карина», «Селику», «Платц», «Корону», «Спринтер», «Авенсис». Правда, машины японской марки, которые можно приобрести за такую стоимость, будут немного постарше: 1992 — 2000 года. Практически все автомобили этой марки продаются с правым рулем. Но есть и леворукие машины, однако за них придётся немного переплатить. Также немного переплатить придется за автоматическую коробку передач. Машин марки «Тойота», кстати, больше продаётся всего на новокузнецком рынке.

Например, за 163 000 рублей предлагают «Тойоту Платц» 2000 года на автомате.

Nissan

На рынке представлены «Ниссан Примера», «Сильвия», «Санни», «Блубёрд», «Алмера», «Максима». В продаже в большинстве своём авто 1994 — 2002 года. На рынке Новокузнецка праворуких и леворуких машин примерно поровну. Например, за 128 000 рублей продают праворукий «Ниссан Санни» на автомате.

Honda

Чаще всего продают «Хонду Цивик», «Аккорд», «Фит». На рынке по нашим критериям представлены автомобили 1999 — 2002 года. Практически все машины с правым рулём. Леворуких всего две 297 предложенных.

Например, леворукую «Хонду Цивик» 2002 года на автомате можно купить за 150 000 рублей.

Mitsubishi

Чаще встречаются «Митсубиши Галант», «Лансер», «Паджеро Мини». Самая молодая машина 2004 года, самая старая — 1992 года.

Так, за 165 000 рублей можно купить «Митсубиши Лансер» 2003 года на автомате.

Hyundai

В Новокузнецке среди корейцев чаще встречается «Хёндай Акцент», «Гетц», «Соната». По сравнению с другими иномарками, машины этой фирмы в нашей ценовой категории значительно моложе. Например, чаще всего встречаются корейцы 2005 — 2008 годов. Однако есть и автомобили постарше.

Например, за 150 000 рублей продают «Хёндай Сонату» 1995 года на автомате. Если добавить 30 000, то можно приобрести «Акцент» 2005 года с автоматической коробкой, к тому же, с левым рулём.

Mazda

Самыми продаваемыми в рамках наших требований стали «Мазда Демио», «Фамилия», «Мазда 626», «Капелла», «Мазда 323». Самый молодой автомобиль в выбранной нами ценовой категории — 2002 года, самый старый — 1998 года. Из 200 автомобилей этой марки лишь два имеют левый руль, остальные праворукие.

Так, за 160 000 можно купить «Мазду Демио» или «Мазду Фамилию». Обе машины на автомате, 2002 года, с правым рулём.

Автомобили других марок по интересующим нас параметрам представлены на новокузнецком авторынке меньше, поэтому мы не включили их в обзор.

ВашГород.ру постарался собрать для вас самую полезную информацию. Надеемся, она поможет сделать вам правильный выбор при покупке своего первого автомобиля.

Увидимся на дороге!