В Чебоксарах появилась на свет Вселенная.

Родители решили так назвать малышку в честь прабабушки. В местном загсе сообщили, что такое имя зарегистрировали впервые за 11 лет. Как часто на свет появлялись Вселенные, сказать сложно — все данные уже в архиве, пишут «РИА Новости».

Напомним, ажиотаж с необычными именами привёл к тому, что в России запретили называть детей аббревиатурами и нелепыми словами. Например, имена БОЧ рВФ 260 602 и Царь теперь вне закона. Напомним, подросток БОЧ рВФ из-за своего имени не может получить паспорт.

Кузбассовцы тоже необычно называют детей. За последние годы у нас родились Дива, Златогорка, Минута, Зорица, Ёлла, Вишня, Космос, Митяй, Ангел, Мирослав-Первый, Рим, Алмаз.

Однако детские психологи предупреждают: нелепое и странное имя может сделать ребёнка изгоем среди сверстников.