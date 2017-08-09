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В России родилась девочка с редчайшим «космическим» именем

Сегодня 18:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

В Чебоксарах появилась на свет Вселенная.

Родители решили так назвать малышку в честь прабабушки. В местном загсе сообщили, что такое имя зарегистрировали впервые за 11 лет. Как часто на свет появлялись Вселенные, сказать сложно — все данные уже в архиве, пишут «РИА Новости».

Напомним, ажиотаж с необычными именами привёл к тому, что в России запретили называть детей аббревиатурами и нелепыми словами. Например, имена БОЧ рВФ 260 602 и Царь теперь вне закона. Напомним, подросток БОЧ рВФ из-за своего имени не может получить паспорт.

Кузбассовцы тоже необычно называют детей. За последние годы у нас родились Дива, Златогорка, Минута, Зорица, Ёлла, Вишня, Космос, Митяй, Ангел, Мирослав-Первый, Рим, Алмаз.

Однако детские психологи предупреждают: нелепое и странное имя может сделать ребёнка изгоем среди сверстников.

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