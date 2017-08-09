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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В популярной соцсети появится необычная возможность

Сегодня 07:20
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gorde.net

Социальная сеть «Одноклассники» откроет доступ к сервисам портала госуслуг.

Первые услуги заработают в сентябре этого года, сообщает «Российская газета».

На начальном этапе пользователям будут доступны 12 сервисов, включая оформление загранпаспорта, регистрацию автомобиля, подачу документов на выплату материнского капитала.

Позднее в соцсети заработают все наиболее востребованные сервисы «Госуслуг». Пользоваться ими можно будет как через браузер на ПК, так и со смартфона.

Комментарии 1
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бревно Ленина
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Искусство заголовка: "кто-то где-то что-что с чем-то". Тупость, мля...
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