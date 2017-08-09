Социальная сеть «Одноклассники» откроет доступ к сервисам портала госуслуг.

Первые услуги заработают в сентябре этого года, сообщает «Российская газета».

На начальном этапе пользователям будут доступны 12 сервисов, включая оформление загранпаспорта, регистрацию автомобиля, подачу документов на выплату материнского капитала.

Позднее в соцсети заработают все наиболее востребованные сервисы «Госуслуг». Пользоваться ими можно будет как через браузер на ПК, так и со смартфона.