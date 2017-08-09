В популярной соцсети появится необычная возможность
Сегодня 07:20
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Социальная сеть «Одноклассники» откроет доступ к сервисам портала госуслуг.
Первые услуги заработают в сентябре этого года, сообщает «Российская газета».
На начальном этапе пользователям будут доступны 12 сервисов, включая оформление загранпаспорта, регистрацию автомобиля, подачу документов на выплату материнского капитала.
Позднее в соцсети заработают все наиболее востребованные сервисы «Госуслуг». Пользоваться ими можно будет как через браузер на ПК, так и со смартфона.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
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