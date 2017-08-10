В Кузбассе проложат экотропу
Сегодня 07:30
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Экологическую тропу планируется открыть в Салаирском заказнике.
Маршруты проложат в районе села Ваганово. Их оборудуют специальными щитами с подробной информацией об этой особо охраняемой природной территории.
Стенды и аншлаги познакомят посетителей с флорой и фауной заказника, в том числе с краснокнижными видами животных и растений. Также на маршрутах будут работать экскурсоводы, сообщается на сайте Года экологии в России.
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию экотропы в Салаирском заказнике, состоится в конце сентября 2017 года.
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Кемерово-метро
Новокузнецк-скоростной трамвай
Салаир-экотропа.
Z,зачем тебе маршрут?Плана кемеровского метро недостаточно?