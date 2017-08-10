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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В Кузбассе проложат экотропу

Сегодня 07:30
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ecoyear.ru

Экологическую тропу планируется открыть в Салаирском заказнике.

Маршруты проложат в районе села Ваганово. Их оборудуют специальными щитами с подробной информацией об этой особо охраняемой природной территории.

Стенды и аншлаги познакомят посетителей с флорой и фауной заказника, в том числе с краснокнижными видами животных и растений. Также на маршрутах будут работать экскурсоводы, сообщается на сайте Года экологии в России.

Торжественное мероприятие, посвящённое открытию экотропы в Салаирском заказнике, состоится в конце сентября 2017 года.

Комментарии 2
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z
1 0
Кто нить чо нить понял? Хоть бы карту маршрута дали.
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Седой 12002
0 0
А все-таки я угадал с оборудованием пилорам по статусу.
Кемерово-метро
Новокузнецк-скоростной трамвай
Салаир-экотропа.
Z,зачем тебе маршрут?Плана кемеровского метро недостаточно?
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