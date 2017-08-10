Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе объявили штормовое предупреждение
Недвижимость и строительство

Подавляющее число россиян проголосовали за снос хрущёвок в регионах

Сегодня 06:30
376
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Project249246.tilda.ws

Россияне считают, что реновация жилья в регионах нужна больше, чем Москве. Так считает 73% опрошенных ВЦИОМ.

Как сообщает портал Newsru.com, 42% респондентов считают что, программа реновации может стать одной из приоритетных для всей страны, в то же время 47% опрошенных считают, что в регионах есть и более насущные проблемы.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Госдуме подготовили проект по сносу хрущёвок по всей стране.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Читатель
16 0
Подавляющее большинство... а меня и не спросили(. Наверное только москалей опрашивали.
ответить
аватар
Vasya
5 0
Допустим, результаты опроса правдивые, тогда люди проголосовавшие за, глупцы...
ответить
аватар
Я так кумекаю:
4 0
Без смены воровского режима положительной динамики в этом вопросе не будет, как и в других ... .
ответить
аватар
прохожий
1 0
Остальное подавляющее большинство за снос москвы. Бараки еще в России не все снесли, принялись за хрушевки, который построены намного качественнее многих новостроек.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ