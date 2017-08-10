Россияне считают, что реновация жилья в регионах нужна больше, чем Москве. Так считает 73% опрошенных ВЦИОМ.

Как сообщает портал Newsru.com, 42% респондентов считают что, программа реновации может стать одной из приоритетных для всей страны, в то же время 47% опрошенных считают, что в регионах есть и более насущные проблемы.

Ранее ВашГород.ру сообщал о том, что в Госдуме подготовили проект по сносу хрущёвок по всей стране.