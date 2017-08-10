Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В России существенно подешевеют овощи и фрукты

Сегодня 09:35
365
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zn38.ru

Цена на овощи и фрукты в ближайшие месяцы может снизиться на 15 процентов.

Такие прогнозы дали специалисты Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

Отметим, овощи и фрукты традиционно дешевеют в конце лета-начале осени. Однако погодные условия этого года заставляют сомневаться в прогнозах ведомства.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
вася
7 0
ВГ, откройте каменты к "новости" по ФОТОСФЕРЕ ))) пусть люди напишут, что они думают )))
ответить
аватар
z
6 0
Очевидное и не вероятное ... подешевеют, уже подешевели в 4-5 раз. А если с этих дел снять нахлебников-чиговноежиков, то и качество улучшится.
ответить
аватар
Ага! Вам только открой...
1 0
ВГ, откройте каменты к "новости" по ФОТОСФЕРЕ ))) пусть люди напишут, что они думают )))
Понапишете всякую гадость, или того хуже - правду.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ