В России существенно подешевеют овощи и фрукты
Сегодня 09:35
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Цена на овощи и фрукты в ближайшие месяцы может снизиться на 15 процентов.
Такие прогнозы дали специалисты Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.
Отметим, овощи и фрукты традиционно дешевеют в конце лета-начале осени. Однако погодные условия этого года заставляют сомневаться в прогнозах ведомства.
Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.
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