Цена на овощи и фрукты в ближайшие месяцы может снизиться на 15 процентов.

Такие прогнозы дали специалисты Минэкономразвития, сообщает РИА Новости.

Отметим, овощи и фрукты традиционно дешевеют в конце лета-начале осени. Однако погодные условия этого года заставляют сомневаться в прогнозах ведомства.

Ранее ВашГород.ру сообщал о снижении цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента. Также мы рассказывали, где выгоднее покупать овощи в Новокузнецке, и за сколько пенсионеры смогут сдать излишки урожая.