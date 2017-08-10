Автоконцерн «Форд» придумал, как заливать омывающую жидкость, не открывая капот автомобиля. Это особенно актуально для сибирских автомобилистов осенью и весной.

Как сообщает Autoevolution, специалисты «Форд» предложили заливать «омывайку» через эмблему на капоте. Компания уже подала заявку на патент. Так, залить жидкость в бачок омывателя можно будет просто потянув эмблему на себя.

Данное ноу-хау придётся весьма кстати, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и капот постоянно грязный.