«Форд» придумал полезную для сибирских автомобилистов функцию
Сегодня 09:40
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Автоконцерн «Форд» придумал, как заливать омывающую жидкость, не открывая капот автомобиля. Это особенно актуально для сибирских автомобилистов осенью и весной.
Как сообщает Autoevolution, специалисты «Форд» предложили заливать «омывайку» через эмблему на капоте. Компания уже подала заявку на патент. Так, залить жидкость в бачок омывателя можно будет просто потянув эмблему на себя.
Данное ноу-хау придётся весьма кстати, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и капот постоянно грязный.
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Большая проблема капот открыть
Опасная опция - если учесть что лого отдирают. Раньше просто лого производителя лишался (как бы хрен с ним), а теперь еще и крышки для омывателя.