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«Форд» придумал полезную для сибирских автомобилистов функцию

Сегодня 09:40
465
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Centrlira.com

Автоконцерн «Форд» придумал, как заливать омывающую жидкость, не открывая капот автомобиля. Это особенно актуально для сибирских автомобилистов осенью и весной.

Как сообщает Autoevolution, специалисты «Форд» предложили заливать «омывайку» через эмблему на капоте. Компания уже подала заявку на патент. Так, залить жидкость в бачок омывателя можно будет просто потянув эмблему на себя.

Данное ноу-хау придётся весьма кстати, если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и капот постоянно грязный.

Комментарии 8
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вася
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7 3
Ага-ага, типа доп.опция для лохов, за которую в будущем состригут пару сотен долларов )))
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Читатель
3 0
В общем прикольно, но эта штуковина тоже осенью грязная. Какая разница?
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Оптимист 205
8 0
Опасная опция - если учесть что лого отдирают. Раньше просто лого производителя лишался (как бы хрен с ним), а теперь еще и крышки для омывателя.
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z
2 0
Сначала патент регистрируют, а уже затем по миру трубят.
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топливник 763
3 0
Большая проблема капот открыть
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404
1 0
Оптимист:
Опасная опция - если учесть что лого отдирают. Раньше просто лого производителя лишался (как бы хрен с ним), а теперь еще и крышки для омывателя.
Или нассут.
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