Кузбасс снова в эпицентре ненастья.

Сегодня, 10 августа, в большинстве районов региона ожидаются дожди. При грозах ветер будет достигать 16 метров в секунду. В пятницу, 11 августа, нас снова ждут осадки, и порывы ветра местами до 22 метров в секунду. В субботу, 12 числа, нас ждут грозы и снова сильный ветер.