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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Сегодня 09:31
928
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Кузбасс снова в эпицентре ненастья.

Сегодня, 10 августа, в большинстве районов региона ожидаются дожди. При грозах ветер будет достигать 16 метров в секунду. В пятницу, 11 августа, нас снова ждут осадки, и порывы ветра местами до 22 метров в секунду. В субботу, 12 числа, нас ждут грозы и снова сильный ветер.

Во время бури Управление по защите населения и территории Новокузнецка советует кузбассовцам по возможности не выходить из помещений, закрыть окна, двери и чердачные люки. Машины и другие транспортные средства лучше не ставить под деревьями, вблизи линий электропередач и рекламных стендов. Грозу не пережидайте под ЛЭП, деревьями и металлическими заборами.

Комментарии 2
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Спасение кузбассовцев дело рук самих кузбассовцев.
За такие бешенные зарплаты заниматься советыванием ... очевидных моментов?
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