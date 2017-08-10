Кузбасс снова в эпицентре ненастья.
Сегодня, 10 августа, в большинстве районов региона ожидаются дожди. При грозах ветер будет достигать 16 метров в секунду. В пятницу, 11 августа, нас снова ждут осадки, и порывы ветра местами до 22 метров в секунду. В субботу, 12 числа, нас ждут грозы и снова сильный ветер.
Во время бури Управление по защите населения и территории Новокузнецка советует кузбассовцам по возможности не выходить из помещений, закрыть окна, двери и чердачные люки. Машины и другие транспортные средства лучше не ставить под деревьями, вблизи линий электропередач и рекламных стендов. Грозу не пережидайте под ЛЭП, деревьями и металлическими заборами.
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За такие бешенные зарплаты заниматься советыванием ... очевидных моментов?