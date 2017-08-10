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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Для авиапассажиров введён дресс-код

Сегодня 09:50
929
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Beautified.com.ua

Саудовская Национальная авиакомпания регламентировала правила внешнего вида для своих клиентов. Инициатором стали власти Саудовской Аравии.

Пассажиры, не соблюдающие правила, будут отстранены от полётов.

Не допустят появление на борту самолета женщин в облегающей или прозрачной одежде. При этом руки и ноги обязательно должны быть закрыты. Мужчины не смогут отправиться в полёт, надев шорты, сообщает lenta.ru.

Всего в списке 15 пунктов.

Считается, что слишком открытая или облегающая одежда пассажиров оскорбляет их попутчиков.

«Поведение пассажиров считается нарушением общественного порядка, оскорбительным или агрессивным, если … они одеты так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбление других пассажиров (обнажение женщинами ног или рук или же ношение слишком тонкой или слишком обтягивающей одежды, а мужчинами — шорт, демонстрирующих ноги)», — рассказала представитель аваикомпании.

Однако не все клиенты остались довольны решение Saudia Airlines. Многие пользователи соцсетей возмутились, заметив, что невозможно одновременно привлекать в свою страну иностранных туристов, при этом указывать, как им нужно одеваться.

Известно, что авиакомпания уже отказала в перелёте нескольким пассажирам, несмотря на наличие у них посадочных талонов. Произошло это до того, как компания официально опубликовала новые правила.

Комментарии 3
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z
4 0
Решили напомнить о традициях, что говорит о том, что опять будут жертвы.
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Анна
6 3
Они , похоже , слишком озабоченные . Если люди едут в отпуск , то и одеваются свободно . А дресс-код на работе надоел . Будут летать с другими авиакомпаниями .
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Тревога!!
7 3
Это ущемление прав граждан других вероисповеданий, необходимо подавать на них в суд!!! Я требую чтобы эти арабы летали в наших самолётах только в майках. Не захотят раздеваться - не пускать на борт.
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