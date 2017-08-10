Саудовская Национальная авиакомпания регламентировала правила внешнего вида для своих клиентов. Инициатором стали власти Саудовской Аравии.

Пассажиры, не соблюдающие правила, будут отстранены от полётов.

Не допустят появление на борту самолета женщин в облегающей или прозрачной одежде. При этом руки и ноги обязательно должны быть закрыты. Мужчины не смогут отправиться в полёт, надев шорты, сообщает lenta.ru.

Всего в списке 15 пунктов.

Считается, что слишком открытая или облегающая одежда пассажиров оскорбляет их попутчиков.

«Поведение пассажиров считается нарушением общественного порядка, оскорбительным или агрессивным, если … они одеты так, что это может вызвать дискомфорт или оскорбление других пассажиров (обнажение женщинами ног или рук или же ношение слишком тонкой или слишком обтягивающей одежды, а мужчинами — шорт, демонстрирующих ноги)», — рассказала представитель аваикомпании.

Однако не все клиенты остались довольны решение Saudia Airlines. Многие пользователи соцсетей возмутились, заметив, что невозможно одновременно привлекать в свою страну иностранных туристов, при этом указывать, как им нужно одеваться.

Известно, что авиакомпания уже отказала в перелёте нескольким пассажирам, несмотря на наличие у них посадочных талонов. Произошло это до того, как компания официально опубликовала новые правила.