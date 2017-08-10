Первая цифра кода да VITTO — упражнение для разминки. Она спрятана там, куда вы можете попасть не вставая с дивана — в интернете. Вы можете быть слишком ленивым, чтобы бегать по улицам, но это не помешает вам отыскать первую цифру кода. А потом — кто знает? — вы поймете, что хотите найти все цифры и стать победителем нашего квеста.
Вы поймете, что ваша жажда приключений сильнее лени.
Итак, первая цифра спрятана на сайте интернет-магазина компании VITTO www.vittomebel.ru, в разделе «Кресла для руководителей». Мы не подскажем, где именно на страницах она спрятана и как выглядит — но если вы ее увидите, вы сразу узнаете: это именно она — первая цифра кода да VITTO. Она уже там!
Условия поиска второй цифры кода — тут же, через двое суток. И напомним: приз для победителя квеста Код да VITTO, крутой смартфон, уже дожидается хозяина в темной глубине сейфа…
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