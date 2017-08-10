Закрытый мост через реку Аба в Куйбышевском районе Новокузнецка доставляет немало неудобств жителям.

Как уже сообщал ВашГород.ру, переправу 1939 года постройки закрыли из-за её аварийного состояния.

Накануне глава города Сергей Кузнецов побывал на мосту во время планового объезда. По его словам, рассматриваются варианты демонтажа моста и строительство нового — из лёгких металлических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом конкретные сроки начала работ не называются. Между тем, власти Куйбышевского района заявляли, что отремонтируют и откроют переправу до 1 сентября этого года.