Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Глава Новокузнецка озадачился судьбой закрытого моста

Сегодня 09:58
684
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Закрытый мост через реку Аба в Куйбышевском районе Новокузнецка доставляет немало неудобств жителям.

Как уже сообщал ВашГород.ру, переправу 1939 года постройки закрыли из-за её аварийного состояния.

Накануне глава города Сергей Кузнецов побывал на мосту во время планового объезда. По его словам, рассматриваются варианты демонтажа моста и строительство нового — из лёгких металлических конструкций. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

При этом конкретные сроки начала работ не называются. Между тем, власти Куйбышевского района заявляли, что отремонтируют и откроют переправу до 1 сентября этого года.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
z
4 1
Бред, зукнецов вообще не делает, делают конкретные строители за конкретные денюшки заработанные народом.
Бессмысленность существования чиговноежиков нарастает.
ответить
аватар
кузнечику
4 1
сначало новый построй, потом старый демонтируй. словоблуд хренов.
ответить
аватар
Лодочник
0 0
Куда сколько занести чтобы сломали и не построили?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ