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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Новокузнецк станет территорией опережающего развития

Сегодня 10:01
812
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Avia-sales.su

Жизнь новокузнечан может качественно улучшиться.

Это случится, если город признают территорией опережающего развития. Напомним, в таких экономических зонах создают условия для инвестиций, развития экономики и улучшения жизни граждан.

Новокузнецк в числе других 14-ти городов подал заявку на создание территории опережающего развития, пишут «Известия». Сейчас в Минэкономразвития прорабатывают это предложение.

Напомним, Новокузнецк несколько лет назад признали моногородом. Этот термин означает населённый пункт, основная часть населения которого трудится на одном или нескольких градообразующих предприятиях одного профиля.

Как уже сообщил ВашГород.ру, в Кузбассе территорию опережающего развития создали в Анжеро-Судженске.

Комментарии 8
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Прохожий
19 4
Поздно пить Боржоми когда все развалилось.
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z
9 2
Не будет опережающей территории, когда фласть работает в стиле поимий народ.
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123
20 2
Очередная промывка остатков мозга стада. Недомерок даже дороги не смог качественно отремонтировать. Казалось бы, выделили over 600 мультов бабла, бери да делай грамотно. Нет, мы так не умеем, все тупо попилили и сделали на от2,71сь. А тут еще ТОР какой-то ))) Какой нафиг ТОР, если в городе Н орудует неумеха и мудазвон?
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(((
14 0
"Это станет, если город признают..." - верх стилистического изящества. "Это" станет чем? ВГ, мозг взрывается от вашей безграмотности.
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Анна
6 0
В заголовок надо дописать "может стать ". А вот станет ли ....
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Sv
11 0
У нас есть градообразующие предприятия? Это которые на Кипрах зарегистрированы?
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Гоша
11 0
У нас есть градообразующие предприятия? Это которые на Кипрах зарегистрированы?
Вот и получается, что Кипр станет территорией опережающего развития! )
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имхо
6 0
ТОР - прощение доступа иностранцев, в особенности граждан Китая, к аренде земель, природным ресурсам и льготной экономической деятельности в ТОР. Принятие закона сопровождалось внесением изменений в Гражданский, Градостроительный, Трудовой, Земельный и Лесной кодексы. В совокупности эти изменения открывают широкие перспективы для ведения хозяйственной деятельности в РФ для иностранных компаний, использующих иностранную рабочую силу. А наиболее вероятным местом проявления такой активности являются слабозаселённые территории Дальнего востока, граничащие с КНР.
Так, статья 28 позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества по ходатайству иностранной компании. При этом сумма компенсации за отчуждаемое определяется самой компанией.
Статья 8 519-ФЗ относится к главе 55 статье 351 Трудового кодекса:
получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется;
разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности резидентом территории опережающего социально-экономического развития, выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности...
Согласно нормативным актам о ТОР в Российской Федерации, управленческий аппарат в этих зонах наделен специфическими полномочиями, приравненными к органам государственной власти.
Таким образом ТОР при номинальной декоративной целостности территории РФ по факту на этих территориях хозяевами будут иностранные корпорации со своими законами, заселяющие эти территории своими гражданами рабочими, заставившие местных аборигенов жить по их законам, и это все при поддержке федеральных властей РФ. Со временем, когда накопится достаточное количество иностранных граждан, кто помешает им обьявить о уже юридическом отделении территории от территории РФ? ТОРы - начало дербания территории РФ на куски?
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