Жизнь новокузнечан может качественно улучшиться.
Это случится, если город признают территорией опережающего развития. Напомним, в таких экономических зонах создают условия для инвестиций, развития экономики и улучшения жизни граждан.
Новокузнецк в числе других 14-ти городов подал заявку на создание территории опережающего развития, пишут «Известия». Сейчас в Минэкономразвития прорабатывают это предложение.
Напомним, Новокузнецк несколько лет назад признали моногородом. Этот термин означает населённый пункт, основная часть населения которого трудится на одном или нескольких градообразующих предприятиях одного профиля.
Как уже сообщил ВашГород.ру, в Кузбассе территорию опережающего развития создали в Анжеро-Судженске.
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Так, статья 28 позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества по ходатайству иностранной компании. При этом сумма компенсации за отчуждаемое определяется самой компанией.
Статья 8 519-ФЗ относится к главе 55 статье 351 Трудового кодекса:
получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется;
разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности резидентом территории опережающего социально-экономического развития, выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности...
Согласно нормативным актам о ТОР в Российской Федерации, управленческий аппарат в этих зонах наделен специфическими полномочиями, приравненными к органам государственной власти.
Таким образом ТОР при номинальной декоративной целостности территории РФ по факту на этих территориях хозяевами будут иностранные корпорации со своими законами, заселяющие эти территории своими гражданами рабочими, заставившие местных аборигенов жить по их законам, и это все при поддержке федеральных властей РФ. Со временем, когда накопится достаточное количество иностранных граждан, кто помешает им обьявить о уже юридическом отделении территории от территории РФ? ТОРы - начало дербания территории РФ на куски?