Жизнь новокузнечан может качественно улучшиться.

Это случится, если город признают территорией опережающего развития. Напомним, в таких экономических зонах создают условия для инвестиций, развития экономики и улучшения жизни граждан.

Новокузнецк в числе других 14-ти городов подал заявку на создание территории опережающего развития, пишут «Известия». Сейчас в Минэкономразвития прорабатывают это предложение.

Напомним, Новокузнецк несколько лет назад признали моногородом. Этот термин означает населённый пункт, основная часть населения которого трудится на одном или нескольких градообразующих предприятиях одного профиля.

Как уже сообщил ВашГород.ру, в Кузбассе территорию опережающего развития создали в Анжеро-Судженске.