На мировом рынке растут цены на сырое молоко. Специалисты утверждают, что именно это влияет на стоимость конечного продукта.

По данным Министерства сельского хозяйства, сливочное масло за год прибавило в цене сразу 25%. Средняя цена на килограмм — 515, 64 рубля. Молоко и сыр подорожали на 10%. Средняя цена за литр молока — 72,63 рубля. Сыр в среднем стоит 472,93 за килограмм. Цена на сметану поднялась на 9%.

На мировом рынке стремительно дорожает сырое молоко. Специалисты утверждают, что именно это влияет на повышение цен конечного продукта.

Российские же производители вынуждены поднимать цены на молочку, чтобы компенсировать затраты на материально-технические ресурсы.

Однако по прогнозам экспертов, к концу года цены будут укладываться в уровень потребительской инфляции, пишет Novokuznetsk.su.