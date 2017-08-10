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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В России стремительно дорожают молочные продукты

Сегодня 10:20
447
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Excelvisibility.com

На мировом рынке растут цены на сырое молоко. Специалисты утверждают, что именно это влияет на стоимость конечного продукта.

По данным Министерства сельского хозяйства, сливочное масло за год прибавило в цене сразу 25%. Средняя цена на килограмм — 515, 64 рубля. Молоко и сыр подорожали на 10%. Средняя цена за литр молока — 72,63 рубля. Сыр в среднем стоит 472,93 за килограмм. Цена на сметану поднялась на 9%.

На мировом рынке стремительно дорожает сырое молоко. Специалисты утверждают, что именно это влияет на повышение цен конечного продукта.

Российские же производители вынуждены поднимать цены на молочку, чтобы компенсировать затраты на материально-технические ресурсы.

Однако по прогнозам экспертов, к концу года цены будут укладываться в уровень потребительской инфляции, пишет Novokuznetsk.su.

Комментарии 5
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Я так кумекаю:
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Нифига, у нас импортозамещение идет полным ходом на всех каналах ТВ и радио "Вести FM" !!!
Думаю, что местные власти не должны допускать повышения цен, чтобы не дискредитировать центральные органы власти и лично нашего лидера Владимира Владимировича !
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прохожий
0 0
Цены растут тк депутаты все деньги за границей оставили пока отдыхали, вот и пытаются импортозамещение сделать.
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z
1 0
Просто теперь молочко принимают только в определенных узкоконтролируемых конторах, которые и регулируют отпускную цену перед производствами.
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Седой 12002
0 4
Нифига, у нас импортозамещение идет полным ходом на всех каналах ТВ и радио "Вести FM" !!!
Думаю, что местные власти не должны допускать повышения цен, чтобы не дискредитировать центральные органы власти и лично нашего лидера Владимира Владимировича !
В импортозамещении мы преуспели,лишь заместив премьером мистера Бина.
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1
0 0
Лучше бы на пиво цену задрали, глядишь и на молоко бы перешли)))
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