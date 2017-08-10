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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В Кемерове образовалась огромная пробка

Сегодня 10:35
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Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

В Кемерове из-за столкновения грузовика и легковушки образовалась огромная пробка. ДТП произошло утром 10 августа на пересечении Мартемьянова и Гоголя.

«Легковая видимо прямо хотела и пропускала длинномер, а тот не убедился, что не влезает», — рассказал кемеровчанин Дмитрий.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящее время на улицах Мартемьянова и Гоголя наблюдается большой дорожный затор.

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