В Кемерове образовалась огромная пробка
Сегодня 10:35
274
В Кемерове из-за столкновения грузовика и легковушки образовалась огромная пробка. ДТП произошло утром 10 августа на пересечении Мартемьянова и Гоголя.
«Легковая видимо прямо хотела и пропускала длинномер, а тот не убедился, что не влезает», — рассказал кемеровчанин Дмитрий.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящее время на улицах Мартемьянова и Гоголя наблюдается большой дорожный затор.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.