В предстоящие выходные в Новокузнецке отметят День физкультурника.

Самой большой площадкой праздника станет парк Гагарина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

12 августа станет днём дворового футбола. В 10:00 на стадионах школ № 13 и № 77 в Новоильинском районе состоится футбольный турнир среди любительских команд.

В 14:00 на Соколиной горе пройдёт матчевая встреча по футболу.

12 августа в 11:00 в детско-юношеском спортивном центре «Фаворит» (улица Клименко, 10б) состоится торжественное открытие фестиваля по адаптивному конному спорту среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях на призы губернатора Кемеровской области примут участие юные спортсмены от 5 до 16 лет и старше из Новокузнецка, Междуреченска и Новокузнецкого района. В этот же день состоится награждение победителей.

13 августа приверженцев здорового образа жизни приглашают в парк Гагарина на масштабный спортивный праздник. С 10:00 здесь стартует заключительная часть городского фестиваля скандинавской ходьбы «Идём за здоровьем!», который на протяжении месяца проходил во всех районах города.

В 11:00 начнётся благотворительный забег (регистрация будет проходить с 10:00 на площади у Планетария). Старт на входе в парк Гагарина со стороны остановки «Коммунар». Победителей ждут призы, главный из которых — велосипед от ТК «Садовая». Как уже писал ВашГород.ру, все вырученные средства организаторы направят на помощь талантливым спортивным ребятишкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (детям из малоимущих, многодетных семей). Подробнее о благотворительном забеге можно прочитать здесь.

В 12:00 пройдут традиционные городские соревнования по лыжероллерам. В них примут участие ветераны спорта со всего юга Кузбасса.

В 14:00 все желающие могут присоединиться к просмотру показательных выступлений спортсменов по бразильскому джиу-джитсу и ещё одному молодому виду боевого искусства — грэпплингу. Последний был создан на базе наиболее эффективных техник, включающих бразильское джиу-джитсу, вольную борьбу, боевое самбо и дзюдо.

В это же время будет работать площадка для дошколят, где пройдут финальные игры в «Снайпер» среди воспитанников детских садов.