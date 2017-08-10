Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий рассказал, что за последние два года удалось привлечь к ответственности 45 000 коррупционеров.

Руководитель ведомства пояснил, что чаще всего нарушения связаны с неисполнением обязанностей, несоблюдением требования закона о контроле расходов.

«Все чаще по инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со службы в связи с утратой доверия. Только за прошлый год по такому основанию уволено около 380 лиц, а в первом полугодии нынешнего года уже почти столько же», — добавил Александр Русецкий.

Увольнение не единственная мера наказания. За 10 лет 86 000 чиновников-коррупционеров привлекли к административной ответственности. За последние три с лишним года чиновники выплатили штрафы на сумме 2,5 млрд рублей, пишет Газета.ru.

За этот же промежуток времени осуждено за коррупцию 45 000 человек. Из них 4500 сотрудников правоохранительных органов, 400 депутатов регионального и муниципального уровня, 3000 глав местных администраций и муниципальных образований.