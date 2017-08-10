В Прокопьевске суд вынес приговор мужчине, который под «кайфом» насмерть сбил пенсионерку, шедшую с ребёнком.

Напомним, ДТП произошло 16 октября 2016 года. Водитель, находясь в неадекватном состоянии, сбил пенсионерку, которая шла по проспекту Строителей с ребёнком. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мальчик не пострадал.

После наезда на пешехода автолюбитель продолжил движение и остановился только тогда, когда машина попала в ДТП. Как оказалось позже, за рулем водитель находился под действием синтетического наркотика.

В итоге суд приговорил 33-летнего прокопчанина к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по решению суда он на 2 года и 6 месяцев лишен права управления транспортными средствами. Также суд обязал виновника ДТП выплатить родственникам погибшей женщины в общей сложности 500 000 рублей морального вреда.