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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В Кузбассе вынесли приговор по резонансному ДТП

Сегодня 11:35
696
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Скриншот Youtube

В Прокопьевске суд вынес приговор мужчине, который под «кайфом» насмерть сбил пенсионерку, шедшую с ребёнком.

Напомним, ДТП произошло 16 октября 2016 года. Водитель, находясь в неадекватном состоянии, сбил пенсионерку, которая шла по проспекту Строителей с ребёнком. Женщина от полученных травм скончалась на месте. Мальчик не пострадал.

После наезда на пешехода автолюбитель продолжил движение и остановился только тогда, когда машина попала в ДТП. Как оказалось позже, за рулем водитель находился под действием синтетического наркотика.

В итоге суд приговорил 33-летнего прокопчанина к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, по решению суда он на 2 года и 6 месяцев лишен права управления транспортными средствами. Также суд обязал виновника ДТП выплатить родственникам погибшей женщины в общей сложности 500 000 рублей морального вреда.

Комментарии 2
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Офигеть! Жизнь человека стоит 500 000 рублей, и те, семья погибшей вряд ли получит. А его лишили прав на два с половиной года, он пока сидеть будет итак водить не сможет, а выйдет и снова за руль...замечательно. Самый гуманный суд в мире! Тем более бывших наркоманов не бывает, водить будет в таком же состоянии...
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