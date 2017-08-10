Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Россияне смогут отследить заказы с AliExpress

Сегодня 11:37
487
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fashionfoodbeauty.com

AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами.

С 10 августа покупатели и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Россия будет одним из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы, передаёт РИА Новости.

Прежде у россиян не было возможности отследить заказы с AliExpress: посылки отправлялись как нерегистрируемые отправления. С введением обязательного трекинга сократится риск утери или повреждения отправлений.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что AliExpress ввёл оплату картой «Мир». Что такое карта «Мир» и как ею пользоваться, можно узнать здесь.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
TigerShot89 9768
3 1
Забыли добавить что также с 10 августа Алиэкспресс урезает ставку кэшбека по всем партнерам (Летишопс,EPN и т.д. по списку) до минимальных значений(до 1.5-2.5% на телефоны и 3-4% на все остальное). Таким образом отрезается одно из ключевых преимуществ площадки Алиэкспресс.
ответить
аватар
123
1 0
Обязательный бесплатный трекинг?) При заказе товара ценой более +/-500рэ большинство приличных продов и так давали бесплатные номера. А если будут платные треки на всякую мелочевку за 20 рэ, то нафиг они нужны.
ответить
аватар
z
0 0
TigerShot89:
Забыли добавить что также с 10 августа Алиэкспресс урезает ставку кэшбека по всем партнерам (Летишопс,EPN и т.д. по списку) до минимальных значений(до 1.5-2.5% на телефоны и 3-4% на все остальное). Таким образом отрезается одно из ключевых преимуществ площадки Алиэкспресс.
А куда им деваться?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ