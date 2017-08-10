AliExpress вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами.

С 10 августа покупатели и интернет-магазин смогут отследить статус доставки на сайте или в мобильном приложении. Россия будет одним из первых рынков, где китайская компания внедрит обязательный трекинг посылок и полностью интегрирует её с системой национальной почтовой службы, передаёт РИА Новости.

Прежде у россиян не было возможности отследить заказы с AliExpress: посылки отправлялись как нерегистрируемые отправления. С введением обязательного трекинга сократится риск утери или повреждения отправлений.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что AliExpress ввёл оплату картой «Мир». Что такое карта «Мир» и как ею пользоваться, можно узнать здесь.