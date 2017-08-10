Новокузнецкий драматический театр запустил акцию в честь открытия нового сезона

Двери драмтеатра вновь распахнутся для зрителей 19 августа. Касса театра начнёт свою работу чуть раньше, 16 августа.

После летних каникул Новокузнецкий Драматический театр готов радовать своих зрителей. В день открытия касс действует акция — второй спектакль в подарок.

Уже в августе представят две премьеры: «Полёт над гнездом кукушки», «Безумный день, или женитьба Фигаро». Актёры Новокузнецкого театра также покажут полюбившиеся зрителям спектакли «Зойкина квртира», «Здравствуйте, я ваша тёща». Порадуют и юных зрителей представлениями для детей.

Стоимость билетов на спектакли варьируется от 100 до 800 рублей, пишет Novokuznetsk.su.

Подробный репертуар можно посмотреть на сайте Новокузнецкого драматического театра: nvkteatr.ru

Телефон кассы (3843) 743−043.