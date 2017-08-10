В Новокузнецке закрылся диско-бар «Калоша», сообщил Novokuznetsk.su.

Скоро там появится новое заведение, рассказали редакции в администрации заведения.

«Цены будут такими же приятными, как и раньше, даже что-то дешевле. Формат немного отличается, но при этом также будут не менее интересные мероприятия», — рассказала ВашГород.ру арт-директор «Калоши» Алёна Попова.

Открытие планируют на 18 августа, но не исключено, что его перенесут. Следить за новостями можно в группе диско-бара во «ВКонтакте» или в инстаграме.