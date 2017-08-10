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В Новокузнецке закрылся популярный диско-бар

Сегодня 11:59
753
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Ekburg.tv, ВашГород.ру

В Новокузнецке закрылся диско-бар «Калоша», сообщил Novokuznetsk.su.

Скоро там появится новое заведение, рассказали редакции в администрации заведения.

«Цены будут такими же приятными, как и раньше, даже что-то дешевле. Формат немного отличается, но при этом также будут не менее интересные мероприятия», — рассказала ВашГород.ру арт-директор «Калоши» Алёна Попова.

Открытие планируют на 18 августа, но не исключено, что его перенесут. Следить за новостями можно в группе диско-бара во «ВКонтакте» или в инстаграме.

Комментарии 2
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Андрей
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Дыра дырой) и народу не было, вот и закрылся
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