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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

В России резко подорожает мёд

Сегодня 12:22
359
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Из-за холодного лета в России погибло много пчёл.

Урожай мёда снизился, и эксперты прогнозируют рост цен на сладкий продукт. Предварительно, лакомство у поставщиков подорожает на треть. Но, предупреждают специалисты «Российской газеты», перекупщики снова станут завышать цены, при этом продавая мёд с примесями из сухого молока и других продуктов.

«Июль выдался очень дождливым. Пчёлам просто не хватает пропитания. Сейчас многие пчеловоды в Центральной России жалуются, что из-за холодного лета объёмы производства мёда в стране могут сократиться в разы. Пчелиные семьи могут не обеспечить даже себя кормом. Поэтому они и ведут себя нетипично. Но это полбеды, самое страшное, что из-за капризов погоды пчёлы не опыляют другие растения, а значит, последствия будут заметны и в следующем году», — рассказал Novokuznetsk. su пчеловод Александр Беспалов.

Эксперты «Известий» ещё в июле предупреждали, что холодный август повлечёт повышение цен на мёд. Но их прогнозам, продукт подорожает на 50%. Сейчас же кило продукта стоит около 461 рубля.

Комментарии 5
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Саня
1 1
В магадан требуют наши ...
По-моему,ты д....еб.
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да-да
0 0
Сахар то подорожал, а многие пчеловоды халтурят, сахаром пчел кормят.
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ой, напугали
1 1
1. Мед - не хлеб и не картошка.
2. Вызывает смех в любой рекламе тупopыльская приписка 'количество товара ограничено'. Какой дурак платит за рекламу товара который и так хорошо расходится и его в самом деле мало остается?
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Вася
0 0
1. Мед - не хлеб и не картошка.
2. Вызывает смех в любой рекламе тупopыльская приписка 'количество товара ограничено'. Какой дурак платит за рекламу товара который и так хорошо расходится и его в самом деле мало остается?
Тебе прямую цепочку построили - пчелам будет плохо и всем будет плохо даже тем кто только картошкой питается!
Главная задача пчелы опыление, а мед это та еда которую мы у них отбираем, но если отобрать всю еду они помрут и не кому будет опылять растения - зависимость ясн? как тебе еще проще объяснить непонятно...
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