Из-за холодного лета в России погибло много пчёл.

Урожай мёда снизился, и эксперты прогнозируют рост цен на сладкий продукт. Предварительно, лакомство у поставщиков подорожает на треть. Но, предупреждают специалисты «Российской газеты», перекупщики снова станут завышать цены, при этом продавая мёд с примесями из сухого молока и других продуктов.

«Июль выдался очень дождливым. Пчёлам просто не хватает пропитания. Сейчас многие пчеловоды в Центральной России жалуются, что из-за холодного лета объёмы производства мёда в стране могут сократиться в разы. Пчелиные семьи могут не обеспечить даже себя кормом. Поэтому они и ведут себя нетипично. Но это полбеды, самое страшное, что из-за капризов погоды пчёлы не опыляют другие растения, а значит, последствия будут заметны и в следующем году», — рассказал Novokuznetsk. su пчеловод Александр Беспалов.

Эксперты «Известий» ещё в июле предупреждали, что холодный август повлечёт повышение цен на мёд. Но их прогнозам, продукт подорожает на 50%. Сейчас же кило продукта стоит около 461 рубля.