Роспотребнадзор заявил, что маникюрные салоны представляют серьезную опасность для человека.
В связи с большой популярностью точек ногтевого сервиса в ведомстве приготовили рекомендации для посетителей таких салонов.
Санитарные врачи рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не заразиться опасными болезнями.
«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют соблюдения санитарных норм», — подчеркнули медики.
При несоблюдении таких норм риск заразиться опасными инфекциями значительно возрастает. Так, в маникюрном салоне есть риск подхватить гепатит, ВИЧ-инфекцию, грибковые заболевания. Поэтому салон нужно выбирать очень тщательно.
По правилам все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Инструменты для маникюра и педикюра тщательно обрабатываются и стерилизуются.
Использоваться могут только одноразовые непромокаемые салфетки. Ванночки для рук и ног после каждого клиенты нужно подвергать дезинфекции.
«Сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медицинские осмотры, иметь личные медицинские книжки», — пояснили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что в маникюрных салонах на дому риск заразиться значительно возрастают.
Если вы заметили нарушение санитарных требований в маникюрном салоне, можете обратиться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.
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Правда, очень сложной найти салон, где действительно выполняют все нормы. А уж косметолог с медицинским образованием - вообще фантастика в наших салонах!