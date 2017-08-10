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В Кузбассе объявили штормовое предупреждение

Маникюр и педикюр могут быть опасны для здоровья — Роспотребнадзор

Сегодня 12:45
369
Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Vkupon.ru

Роспотребнадзор заявил, что маникюрные салоны представляют серьезную опасность для человека.

В связи с большой популярностью точек ногтевого сервиса в ведомстве приготовили рекомендации для посетителей таких салонов.

Санитарные врачи рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не заразиться опасными болезнями.

«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения и требуют соблюдения санитарных норм», — подчеркнули медики.

При несоблюдении таких норм риск заразиться опасными инфекциями значительно возрастает. Так, в маникюрном салоне есть риск подхватить гепатит, ВИЧ-инфекцию, грибковые заболевания. Поэтому салон нужно выбирать очень тщательно.

По правилам все помещения и оборудование должны содержаться в чистоте. Инструменты для маникюра и педикюра тщательно обрабатываются и стерилизуются.

Использоваться могут только одноразовые непромокаемые салфетки. Ванночки для рук и ног после каждого клиенты нужно подвергать дезинфекции.

«Сотрудники студии ногтевого сервиса обязаны проходить медицинские осмотры, иметь личные медицинские книжки», — пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что в маникюрных салонах на дому риск заразиться значительно возрастают.

Если вы заметили нарушение санитарных требований в маникюрном салоне, можете обратиться в территориальные подразделения Роспотребнадзора.

Комментарии 2
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Читатель
2 0
А что обращаться? Заходите в КАЖДЫЙ и все. Ну за редким исключением. А если ВК или ОК открыть, так вообще раздолье!
Правда, очень сложной найти салон, где действительно выполняют все нормы. А уж косметолог с медицинским образованием - вообще фантастика в наших салонах!
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Аня
0 1
Подскажите, а занятие анальным сексом не опасны для здоровья?
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